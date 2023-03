Anunciaron una "rejerarquización" de FFAA con aumentos salariales

lunes, 27 de marzo de 2023 20:02

Los ministros de Economía, Sergio Massa; y de Defensa, Jorge Taiana; presentaron hoy un plan de rejerarquización de las Fuerzas Armadas que incluye aumentos salariales por encima de los que se otorguen a la Administración Pública Nacional para llegar a una "regularización, adecuación y reordenamiento" de los ingresos militares y dotarlo de un "horizonte de crecimiento y progreso".



En un acto que se celebró en el Salón San Martín del Edificio Libertador, los funcionarios nacionales señalaron además la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa y de disuasión de las Fuerzas Armadas.



Taiana señaló a la "regularización de haberes" como una de las primeras políticas llevadas adelante desde el inicio de la gestión del Frente de Todos (FdT) y explicó que la "jerarquización salarial" va a tener "su primer paso en los próximos días".



"No sólo comenzamos un camino de reequipamiento, sino que también hemos tenido una estrategia para mejorar el bienestar de nuestras Fuerzas, primero con la regularización de haberes que permitió mejorar la situación salarial y ahora con la jerarquización, que tiene como objetivo reconocer la capacidad, responsabilidad y el trabajo que realizan cada día para cuidar nuestra soberanía", afirmó el titular de la cartera de Defensa.



Explicó que "el primer tramo del incremento será del 14% junto con el aumento de la pauta salarial de la Administración Pública Nacional; en julio se dará el segundo tramo con otro 14% y en noviembre otro 12% para culminar en 2023 con un 40% de jerarquización del salario".



Agregó que "en 2024 están previstos dos aumentos más del 10% cada uno, a cobrarse en enero y en abril. De esta manera tendremos el 60% de aumento de jerarquización".



Según se informó oficialmente en enero pasado, la paritaria interanual de la Administración Pública Nacional, del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023, fue de 97%, cifra a la que se llegó con ajustes para los meses de febrero, marzo y abril.



Un comunicado del Ministerio de Defensa explicó que "a través de la Resolución conjunta 12/2023, firmada por los ministros Taiana y Massa, se estableció que a partir del mes de marzo de 2023 se daba inicio a un proceso de adecuación salarial en el haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales".



"Esta adecuación continuará durante este año y el primer semestre de 2024, con el objetivo de lograr un reordenamiento del orden del 60%, en un procedimiento que tiene como base de cálculo la remuneración correspondiente al mes de marzo del año 2023 para cada uno de los períodos de ejecución establecidos", indicó.



Añadió que "en este sentido, el primer tramo de la jerarquización salarial tendrá un aumento del 14%, que se suma al 23,3% de actualización salarial establecido en concordancia con los criterios adoptados para el personal civil de la Administración Pública Nacional. Se trata de un doble aumento que permite que el personal militar perciba a partir de abril un refuerzo sustantivo que se irá completando con el resto de los incrementos en cada uno de los períodos de ejecución establecidos por la mencionada resolución conjunta".



Taiana destacó especialmente el "extraordinario" rol de los militares argentinos durante la pandemia de coronavirus y enumeró las acciones encaradas para diseñar Fuerzas Armadas que cumplan con una política de defensa que calificó como "cooperativa, autónoma, defensiva pero con capacidad disuasoria".



Entre otros puntos, señaló la "orientación hacia el Atlántico sur y la Antártida", con la puesta en funcionamiento del radar en Río Grande, la recuperación de la base antártica Petrel, la reapertura de la Brigada Aérea de Río Gallegos, el desarrollo de los aviones Pampa III y el Comando Conjunto Marítimo.



Aunque reconoció que "faltan algunos elementos centrales", como la reconstrucción de la fuerza de submarinos y la adquisición de aviones de caza, ponderó la recuperación de capacidades gracias al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).



"A 40 años de democracia, estamos convencidos de que nuestras Fuerzas Armadas ocupan en la actualidad un rol de vital importancia en la protección de nuestra soberanía nacional y de nuestros recursos estratégicos renovables y no renovables en este país bicontinental, que representa la octava extensión territorial del mundo", concluyó Taiana.



Massa, por su parte, destacó la búsqueda de "Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas, que en el marco de nuestra Constitución ayuden a consolidar la idea de Nación".



"El objetivo de la jerarquización o rejerarquización es devolver en términos salariales lo que a lo largo de los años al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea se le fue quitando a expensas de las fuerzas de seguridad interior", dijo el titular del Palacio de Hacienda.



Massa señaló que "la defensa de recursos estratégicos" obligan a preparar a las fuerzas castrenses "para la etapa que viene".



En ese aspecto, el jefe de Economía preguntó "¿por qué es importante la construcción de la idea frente a nuestra Nación de que tenemos Fuerzas Armadas reconocidas, profesionales, capacitadas y autónomas en su capacidad de disuasión y defensa?".



Y respondió: "Porque vivimos en un mundo en el que la seguridad energética, alimentaria, la defensa de recursos estratégicos nos pone en la obligación de preparar tecnológica y profesionalmente a nuestras Fuerzas Armadas para la etapa que viene".



"No porque asumamos la idea de que estas disputas geopolíticas se resuelven en combate, sino porque en la capacidad profesional a la hora de analizar logística, desarrollo tecnológico e instrumentos de defensa de nuestros recursos, tenemos en nuestra Fuerza Aérea, nuestro Ejército y nuestra Armada, recurso humano suficiente como para planificar la defensa y valoración de los recursos que a la Argentina le dan un lugar o una oportunidad en el mundo que viene", añadió



Dijo además que "pensar defensa y desarrollo de minerales críticos, pensar valor patrimonial como Nación de nuestro subsuelo marítimo, pensar recursos minerales en nuestra frontera, pensar valor de la defensa del agregado de valor de nuestras proteínas es una tarea que el Estado debe instalar de manera conjunta con el profesionalismo y la capacidad de planificación estratégica que tenemos y encontramos en cada una de nuestras fuerzas".



Aclaró que "viendo el funcionamiento presupuestario del 2023, vamos a modificar algunas de las trabas que de alguna manera dificultan el funcionamiento autónomo a la hora de llevar adelante su tarea logística de las fuerzas para así facilitar el trabajo de capacitación y funcionamiento de cada una de las tres fuerzas".



Finalmente agradeció a las instituciones castrenses porque "aún en momentos en los que en nuestra Nación se miró de costado o con desdén a las Fuerzas Armadas, siempre y en estos 40 años, viendo a todos hijos de la democracia, se mantuvieron en defensa de la Constitución y a la par de nuestra Patria".



En el acto donde se hicieron los anuncios estuvieron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac; el jefe de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda, y el jefe de Gabinete de Defensa, Héctor Mazzei.



También asistieron el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el secretario de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Roberto Ospital; el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Roberto Dalmiro Adaro; el subsecretario de Gestión Administrativa, Gonzalo Alemis, y el presidente de la obra social IOSFA, Darío Díaz Pérez.