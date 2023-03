Massa afirmó que la tasa de desempleo es la segunda más baja desde 2003

domingo, 26 de marzo de 2023 16:35

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que "no es casualidad que el desempleo sea el segundo más bajo en los últimos 20 años y que la tasa de empleo sea la más elevada desde por lo menos el 2003", al señalar que "nos comprometimos a estabilizar la economía sosteniendo el nivel de actividad de las empresas y el trabajo de los argentinos y las argentinas".



Desde su sitio en la red social Twitter, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que "nos comprometimos a estabilizar la economía sosteniendo el nivel de actividad de las empresas y el trabajo de los argentinos y las argentinas.



"En febrero la industria creció otra vez y el primer bimestre del año logró su nivel de producción más alto en cinco años".



Massa subrayó que "no es casualidad entonces que el desempleo sea el segundo más bajo en los últimos 20 años y que la tasa de empleo sea la más elevada desde por lo menos el 2003. Eso significa que hoy hay 1,3 millones más de personas con trabajo que en 2019".



El responsable de la cartera económica destacó que "nos tocó un tiempo de dificultades inéditas: pandemia, guerra y ahora la mayor sequía en un siglo, pero no paramos ni un minuto en el esfuerzo de estabilizar la economía para que los argentinos y argentinas tengan certidumbre sobre su trabajo y sus ingresos".