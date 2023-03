Tras el comienzo del otoño, no se espera que las temperaturas se presenten muy bajas

sábado, 25 de marzo de 2023 15:00

Tras el comienzo del otoño, en la primera semana, se registraron lluvias y tormentas en varias provincias del país, algunas de ellas manteniéndose bajo alerta amarillo por diferentes fenómenos.

Al respecto, el portal Meteored informó que si bien todavía se mantiene muy elevada la humedad en las capas bajas de la atmósfera, lo que magnifica la incidencia de la temperatura generando una elevada sensación térmica, los registros térmicos ya se están presentando inferiores a los observados anteriormente. Asimismo, se prevé que sigan en disminución con el transcurso de los próximos días.

Cabe destacar que no se espera que las temperaturas se presenten muy bajas, de hecho, los valores esperados serán cercanos a los parámetros normales para el mes de marzo, por lo que no aflojan demasiado, pero al menos no serán tan extremos como los registrados a lo largo de toda la primera quincena del mes de marzo.

Luego del equinoccio de otoño que se produjo el pasado lunes 20 de marzo, y durante varios días, se prevé lluvias y tormentas de variada intensidad sobre la franja central del país, involucrando especialmente a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Esta situación seguirá mostrando lluvias y tormentas puntuales y aisladas, pero que no dejan de ser importantes en cuanto a la intensidad de los fenómenos y con los acumulados previstos, aunque también mostrará gran variabilidad en zonas cercanas. Los registros más importantes podrían darse entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

También se prevé que parte del NOA reciba algunas lluvias, aunque las mismas quedarán acotadas a las provincias de La Rioja y Catamarca, sumándose parte de San Juan y el norte de Mendoza, pero éstas serán de menor magnitud y de manera más aislada.

Fuente: Con información de Meteored