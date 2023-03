Por tormentas, emitieron alertas naranja y amarilla en once provincias

jueves, 23 de marzo de 2023 10:04

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas naranjas por tormentas para sectores de la provincia de Córdoba, La Rioja y San Luis, y advertencia amarilla para otras ocho provincias de la región cuyana, el norte y litoral del país.



Según el informe del organismo, la alerta naranja afecta a localidades del este de Córdoba, el sur de La Rioja y el noreste de San Luis, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.



Para las zonas afectadas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.



En tanto, rige alerta amarilla por tormentas en el centro y norte de Entre Ríos y Santa Fe, incluidas sus ciudades capitales, Paraná y ciudad de Santa Fe; en localidades del norte y este de Córdoba; norte de San Luis; norte y este de San Juan, y gran parte del territorio de La Rioja y Catamarca.



La misma advertencia afecta también a la provincia de Tucumán; al oeste y norte de Santiago del Estero; el centro y norte de Salta y el sur de Jujuy, incluidas las ciudades capitales de las cuatro provincias.



El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 20 y 45 milímetros, indicó el SMN.



Además, agregó que estos fenómenos podrían tener como riesgo principal asociado la abundante caída de agua en cortos periodos, y en forma localizada caída de granizo y/o ráfagas fuertes.



Para la población de estas zonas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.



Asimismo, para las localidades bajo alerta naranja, el SMN indicó a la población permanecer en construcciones cerradas; mantenerse alejado de artefactos eléctricos; evitar circular por calles inundadas o afectadas y, en caso de riesgo de ingreso de agua al hogar, recomendó cortar el suministro eléctrico.