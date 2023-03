Un terremoto de 6,4 grados de magnitud sacudió a Jujuy

miércoles, 22 de marzo de 2023 19:58

Cerca de las 13 un fuerte sismo de 6,4 grados en la escala de magnitud sacudió a la provincia de Jujuy. Con el movimiento varios celulares generaron alertas a los usuarios.

El sismo tuvo lugar en el departamento Susques a una distancia de 163 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. La profundidad del mismo fue de 227 kilómetros.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que se trataba del tercer temblor que se registraba este miércoles en la provincia, y se informó específicamente, el epicentro fue a 163 kilómetros al NO de San Salvador de Jujuy; a 194 kilómetros al NO de Salta; a 41 kilómetros al SO de Susques -23.540 (lat) -66.730 (long).

Casi una hora antes en la misma localidad hubo un primer sismo, esta vez de 5,2 grados y 228 km de profundidad se registró en la misma área a las 12.18. Y más temprano, a las 9.56, hubo un temblor pero de 3.2 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 275 km, entre los departamentos Rinconada y Cochinoca.

Por el momento no se reportaron heridos ni infraestructura dañada por el hecho.