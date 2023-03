Diputados retomará el análisis de proyectos por los créditos hipotecarios UVA

miércoles, 22 de marzo de 2023 09:29

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados debatirá desde este mediodía los proyectos relacionados a los deudores de créditos hipotecarios UVA.



Del plenario de comisiones citado para hoy a las 12 podría surgir un dictamen de mayoría con firmas del Frente de Todos, el interbloque Federal y la UCR; y otro con avales del PRO y otros bloques de JxC, expresando el rechazo a las modificaciones propuestas.



El tema se había comenzado a debatir en Diputados en mayo del año pasado, en la Comisión de Finanzas.



El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo el año pasado ante esta comisión que cualquier solución al problema de los tomadores de los créditos hipotecarios UVA "debe ser cuidadosa para no afectar el patrimonio de las entidades públicas".



Pesce destacó que, de los 105.000 préstamos hipotecarios UVA, unos 97.000 corresponden a viviendas familiares únicas y en su mayoría fueron otorgados por la banca pública.



"Deberíamos encontrar un mecanismo permanente para salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de paritarias no pueden compensar con la velocidad que necesitan las familias para pagar una cuota de un crédito que se ajusta con la inflación", sostuvo el funcionario.



Con marcados intervalos, la comisión tuvo el tema en análisis hasta noviembre que se realizó la última reunión, y previo al período de sesiones ordinarias, en el cual la iniciativa no estuvo incluida entre los proyectos a tratar.



El sistema de créditos UVA fue implementado durante la administración de Mauricio Macri y las personas que los tomaron ahora enfrentan serias dificultades para poder abonar las cuotas.



La intención es regular los sistemas de ajustes de los créditos destinados a adquisición, construcción, refacción u ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).