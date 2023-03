Finalmente, Luis Juez será el candidato a gobernador de Córdoba por JxC

lunes, 20 de marzo de 2023 21:12

El senador nacional Luis Juez, referente del Frente Cívico, será el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones de Córdoba que se realizarán el próximo 25 de junio, según anunció hoy su socio político, el radical Rodrigo De Loredo, quien resignó su postulación a ese cargo.



El propio De Loredo admitió que desistía de la candidatura, horas después de que el gobernador Juan Schiaretti confirmara la fecha de los comicios a fines de junio.



En Córdoba no hay PASO, por lo que la semana pasada ambos dirigentes se postularon en una encuesta domiciliaria para determinar a quien elegían los vecinos, aunque De Loredo contó que los resultados arrojaron un "empate técnico".



De Loredo, actual diputado nacional, no dio precisiones sobre si se presentará como candidato para algún cargo en este 2023.



"Tenemos que entender que el pedido de cambio en una mayoría de sociedad está por encima de las aspiraciones personales. Por eso he llegado hasta acá y creo conveniente renunciar a mi candidatura a gobernador. Y que sea Luis el que encabece la propuesta", dijo De Loredo.



La noticia la dio el diputado a través de sus redes sociales, en un video en el que habla a cámara por más de seis minutos.



"Se trata de entender que si todos aquellos que en Córdoba quieren un cambio votan una alternativa que no está unificada, es como tirar el voto a la basura", explicó el diputado.



"Luis Juez es un luchador, un tipo que se le paró al sistema, que peleó contra la corrupción, es un perseverante de grandes batallas, y finalmente le llegó la hora, y será el próximo gobernador de Córdoba. Cuenta conmigo para este inmenso desafío", referenció De Loredo.



Añadió en tono de campaña que "la ciudad (de Córdoba) da para más, la provincia puede estar mejor y al país hay que darlo vuelta".



De Loredo, extitular de Arsat y yerno del exministro de Defensa macrista Oscar Aguad, afirmó que renunciará "a lo importante, a las ideas a estar donde crea que tengo que estar para que las cosas anden mejor".



Juez fue intendente capitalino entre 2003 y 2007 y candidato a gobernador en dos oportunidades, en las que fue superado por Schiaretti (2007) y José Manuel De la Sota (2011), además de ocupar diferentes cargos como funcionario público, tanto a nivel local como nacional.



El oficialismo provincial propone como su candidato a gobernador al actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora, quien aún no definió la fecha de los comicios municipales.



En tanto, el espacio local del Frente de Todos (FdT) había resuelto participar de la contienda provincial con candidatos propios que aún no fueron confirmados.