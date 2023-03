D'Elía cargó contra Cristina: "Cuando falleció Néstor, cometió el error garrafal de reemplazar el kirchnerismo por La Cámpora"

sábado, 18 de marzo de 2023 09:40

El dirigente nacional del partido MILES, Luis D'Elía, cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a la que acusó de haber "reemplazado" al kirchnerismo por La Cámpora tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Además, afirmó que si el mandatario Alberto Fernández despidiera a los camporistas que forman parte del Gobierno "subiría 10 puntos en las encuestas".

"Si despidiese a dos o tres funcionarios de La Cámpora subiría 10 puntos en las encuestas", indicó sobre el jefe de Estado, y denunció: "La concepción sectaria y excluyente de La Cámpora viene haciendo muchísimo daño el movimiento nacional y popular. Cristina Fernández, fallecido Néstor, cometió un error garrafal que fue reemplazar el kirchnerismo por La Cámpora".

Lo hizo tras los constantes cuestionamientos de la fuerza que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el mandatario en lo que va de gestión.

Para el líder popular, la exmandataria pidió "no votar" a Daniel Scioli en 2015, a pesar de haberlo designado candidato, y "saboteó" el gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, y ante el fuego amigo, D'Elía aseguró que las PASO son la herramienta más eficaz para resolver el candidato a presidente del oficialismo.

"Creo que es el debate natural que en tiempos de elecciones deben tener todas las fuerzas políticas. Es un debate que a veces se torna duro, yo no quiero listas únicas hechas a patadas en el traste, quiero PASO, que todo el que se quiera presentar pueda hacerlo", planteó en una entrevista con el periodista Ari Paluch para Radio Rivadavia.

En la misma línea, D'Elía subrayó que el diputado Máximo Kirchner ni el espacio que lidera expresan interés en que triunfe del peronismo, aunque eximió a la vicepresidenta por no conocer su postura.

Consultado por su valoración del Presidente, el exdiputado provincial confirmó que apuesta a su reelección y precisó que su respaldo no está motivado "ni por afecto ni por despecho". "Hago política de manera racional, a Alberto Fernández le tocó presidir uno de los peores momentos de la historia: le tocó la pandemia, la herencia macrista con 54% de inflación. Tuvo que hacer lo que ningún presidente hizo en la Argentina de pagarles los salarios a todos las empresas para que no quebraran y ahora finalmente la guerra y la sequía...pobre tipo", narró.

"Están a la vista que lamentablemente tenemos una oposición irracional, cuando uno ve la coloratura política de los operadores financieros y formadores de precios entiende lo que sucede en la Argentina de hoy. Son de Cambiemos", cargó contra Juntos por el Cambio.

Por último, el dirigente social sostuvo que la exmandataria "no está proscripta" y contó que se siente decepcionado con ella dado que tras haber permanecido mil días preso su familia mostró indiferencia. "Ha hecho cosas que son muy duras con los 53 presos políticos del kirchnerismo. No está proscripta porque su fallo no está firme, el que está proscripto es Amado Boudou. Es un tratamiento casi obsceno el que hicieron con los perseguidos", concluyó.