La justicia rechazó un pedido de detención contra Michael Diaz

viernes, 17 de marzo de 2023 21:18

El Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes no hizo lugar al pedido de detención contra Michael Diaz y dejó en libertad al hijo del entrenador Ramón Díaz en la causa abierta por el siniestro vial en el que murieron su pareja y el conductor del otro vehículo contra el que colisionó, según informaron fuentes judiciales.



"El Juzgado de Garantías 3 no hizo lugar al pedido de detención de Michael Díaz, ordenando su libertad pero fijando domicilio y con el compromiso de acudir si es citado judicialmente en el marco de la causa que se instruye", informaron a Telam fuentes de la causa.



La medida se conoció un día después de que la fiscalía pidiera la detención del hijo de Ramón Díaz.



El joven se encuentra internado tras el choque en el que murió su mujer y el conductor de otro vehículo el martes en el partido bonaerense de 9 de julio.



A Michael Díaz se le endilgó el delito de "homicidio culposo por tratarse de más de una víctima fatal y lesiones culposas".



"Se trata de una pena que va desde los 3 a los 6 años de prisión, por lo cual habilita el pedido" que realizó la Fiscalía ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes, agregaron a Télam los voceros judiciales.



El hijo del DT argentino se encuentra hospitalizado desde el martes, luego del choque que protagonizó con su camioneta RAM en el kilómetro 252,5 de la ruta 5.



Díaz viajaba acompañado por su esposa, Bárbara Oliver, y su hijo de 8 años, en tanto en la camioneta Kangoo que chocó viajaba solo el conductor, un hombre de 65 años identificado como Alberto Flaque, un exbombero voluntario oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.



El martes el entrenador Ramón Díaz, regresó a la Argentina junto con su mujer, desde Emiratos Árabes, para acompañar a su hijo.



El ´Pelado´ arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a su esposa Mirta Silvia Riedel a las 20.30 en el vuelo de la aerolínea Emirates EK 247 procedente de Dubai, Emiratos Árabes.



El exdirector técnico de River Plate, San Lorenzo e Independiente, se retiró del aeropuerto por el sector VIP acompañado de dos guardias de seguridad y no realizó declaraciones.