Bancarios retomarán este martes la negociación salarial

martes, 14 de marzo de 2023 08:48

La Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias de la actividad mantendrán hoy una nueva reunión paritaria en la sede de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, tras el cuarto intermedio dispuesto la semana pasada.



El gremio informó en un comunicado que se pasó a un cuarto intermedio “en virtud de la predisposición de las cámaras empresarias (Abappra, Adeba, ABA y ABE) a evaluar diferentes propuestas, con la finalidad de poder alcanzar una solución integral a los reclamos planteados por la Asociación Bancaria”.



A tal efecto la cartera laboral dispuso la nueva audiencia para hoy, a las 13.



La reunión del viernes pasado, comenzó a las 10 en continuidad de las tratativas que se desarrollaron el lunes anterior, cuando la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) propuso "otorgar una suma extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo, en concepto por compensación salarial del impuesto a las Ganancias".



El encuentro estaba pautado para el méircoles 8 por la mañana, pero debió posponerse tal como anunció el Secretario de Prensa y Difusión de la Asociación Bancaria, Claudio Bustelo, a través de Twitter.



"Así, los importes ofrecidos van desde una escala de $12.500 hasta $136.500, a abonarse el 50% en mayo y el 50% restante en el mes de septiembre del 2023. La cámara aclara que esta gratificación extraordinaria, no será aplicable para las entidades bancarias que actualmente reintegran a sus trabajadores dicho tributo", señaló el gremio en un comunicado.



Por otro lado, las cámaras privadas (ABA, Adeba y ABE) sólo ratificaron la propuesta salarial presentada con fecha 16/02/23 y expresaron que analizarían el ofrecimiento de Abappra y el BCRA tomó nota de todas las propuestas.



"Está claro, que las cámaras empresariales bancarias no están a la altura de las circunstancias considerando que nos encontramos en una situación económica coyuntural muy difícil, en donde los más perjudicados, como siempre, somos las y los trabajadores", indicó el gremio y recordó que los trabajadores "transitan el tercer mes sin percibir un aumento salarial y tampoco han cobrado el retroactivo correspondiente al año 2022".



"Por todo lo expresado rechazamos las propuestas realizadas por todas las cámaras bancarias, entendiendo que son insuficientes y que no están ajustadas a los tiempos que corren, ni a nuestros justos reclamos", consignó el gremio.



En medio de este conflicto salarial, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días el 23 de febrero pasado.