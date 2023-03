Viviendas de madera: buscarán avanzar en el rotulado de los insumos

sábado, 11 de marzo de 2023 11:35

El Gobierno y las cámaras empresarias del sector forestal retomarán el martes las reuniones de la Mesa Técnica para la construcción de viviendas con madera, como primer paso para avanzar en normas de estandarización de materiales.

El encuentro es organizado por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, cuya titular, Sabina Vetter, en una entrevista con Télam, destacó la importancia de consensuar rotulados que sirvan como parámetro general para funcionarios, desarrolladores, arquitectos y comerciantes, a fin de evitar confusiones que complican el desarrollo de la actividad.

La reunión contará también con la participación de representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, diferentes institutos nacionales (INTI, INTA e INET), el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), universidades nacionales, funcionarios provinciales, asociaciones, centros y cámaras empresarias y profesionales del sector maderero.

A continuación los principales tramos del reportaje:

Télam: ¿Cómo se prepara el área de la industria forestal para promover la construcción con madera?

Sabina Vetter: Este 14 de marzo vamos a retomar la mesa técnica para la construcción de casas con madera, que se conformó hace algunos años y se ha venido llevando adelante durante otras gestiones. En 2020, por la pandemia y un reacomodamiento de toda la gestión, no pudo convocarse a esta mesa.

Van a estar presentes los principales actores que hacen a este sector, que es el último eslabón de la foresto-industria, el de mayor valor agregado y el de menor costo de inversión que requiere si lo comparamos con otras inversiones a gran escala. Comparándola con aserraderos o la industria papelera, las casas con madera son las que menos inversión requieren, más puestos de trabajo generan y dan más posibilidad a la pequeña empresa para que pueda acceder a este agregado de valor a la madera en nuestro territorio. En el año vamos a hacer más encuentros y la idea es que se vayan sumando más actores.

T: ¿Cuáles son los ejes principales de la convocatoria?

SV: Una de las cuestiones principales que queremos tratar es el rotulado o la estandarización de la madera. Es principalmente una demanda del sector de la construcción, que se encuentra con una dificultad: la madera principalmente proviene de la Mesopotamia y se vende en grandes corralones de centros urbanos, donde la procedencia de la madera se mezcla entre proveedores y ahí comienzan a verse algunas diferencias en cuanto a las medidas.

Generalmente no hay un control de calidad en los corralones, solamente son puntos de reventa. Y eso hace que los constructores, los desarrolladores, los arquitectos, se encuentren con ciertas dificultades a la hora de la compra del producto. Puede ser que la tanda de un proveedor venga con una medida que no es la misma que viene de otro proveedor, como el espesor, el ancho y el largo de la tabla, peor también en las medidas milimétricas en el encastre en machimbre, por ejemplo. A veces el machimbre no encastra por ser de diferentes proveedores y eso genera dificultades para el armado de una casa. Con en rotulado creemos que podríamos resolver ese problema.

T: ¿Cuál es la dificultad para arribar a un acuerdo en ese tema?

SV: Se ha trabajado muchísimo, hay un camino recorrido, con manuales y mucho trabajo de investigación desde el INTA, el INTI y el sector privado. Lo que está faltando es, justamente, la acción de hacer el estandarizado, de llevarlo a la práctica concreta. Tenemos que formar a personas, capacitarlas para que sean el cuerpo de inspectores para validar en terreno, que las medidas sean las estandarizadas, como si fuera la certificación de una norma de calidad. En la Dirección tenemos el área de Industria Forestal, en la que el arquitecto Diego García Pezzano es el encargado de la articulación con el sector privado, con el Instituto de la Vivienda y los constructores, para hacer la capacitación para poder llegar al rotulado.

T: ¿Puede haber intereses de algunos sectores para que la construcción con madera no avance?

SV: No creo que haya alguna cadena productiva que no quiera que otra prospere, más que nada con todas las bondades que tiene la madera. Hay muchos constructores y arquitectos que quieren trabajar con la madera y muchas licitaciones que se quieren abrir incluyéndola. Pero todo lo que se construye con madera necesita cierta garantía de que el producto que se está comprando realmente va a servir para lo que se quiere en la construcción. Por supuesto que va a servir, pero hay que fijar cierto orden con respecto a la calidad. La Dirección Nacional tiene un rol importante en poder facilitar y generar condiciones adecuadas para que las empresas privadas puedan llegar a tener acceso a este rotulado. Hay que armar el estándar y capacitar a los validadores, las empresas y los corralones. En las licitaciones públicas, se ve la necesidad de rotular la madera, porque los funcionarios después tienen que ir al territorio a controlar la construcción, pero al no tener algún estándar o parámetro es difícil. En una casa de mampostería están clarísimos los espesores y materiales. Esa es la parte que falta en la construcción con madera.