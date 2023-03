Jorge Macri: "No hay que descartar a Mauricio de una candidatura"

sábado, 11 de marzo de 2023 12:25

El ministro de Gobierno porteño Jorge Macri pidió "no descartar" al ex presidente Mauricio Macri como posible precandidato a volver a la Casa Rosada y consideró que hay que dar "un golpe de timón y sostenerlo" para recuperar la economía.

El aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad se refirió a la cantidad de dirigentes del PRO que tienen intenciones de pelear por una candidatura presidencial y remarcó que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich "son los dos que hoy más fuerte lo dicen".

"Pero también está María Eugenia y yo creo que no hay que descartarlo a Mauricio, porque no ha dicho que no y competitividad y experiencia tiene", manifestó en diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

Al referirse al panorama electoral en la Ciudad, el funcionario porteño expresó: "Yo tengo una postura muy clara y el PRO tiene que tener un candidato único en la Ciudad. Tenemos que ofrecerle a la sociedad una propuesta unificada y si después hay más de un candidato a Presidente, yo espero ser el candidato de esos candidatos a Presidente".

"Pero eso dura hasta las PASO, porque después va a haber un candidato a Presidente y uno a jefe de Gobierno", remarcó.

El ex intendente del partido bonaerense de Vicente López también habló sobre el discurso que pronunció la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Río Negro: "Detestan la libertad, no les gusta el privado que puede emprender solo, porque les gusta que la gente dependa de ellos. Desprecian al privado y al libre".

"De la grieta, respecto de la sociedad, se sale gobernando: cuando gobernás para todos, en serio y encontrás los equilibrios y dejás de alimentar de la grieta, así salís", afirmó.

Jorge Macri criticó al Frente de Todos al afirmar que "tienen desprecio entre ellos" y consideró que la titular del Senado "trata de despegarse, porque el Gobierno es una catástrofe". "Pero eso es subestimar a la gente, porque no hay nadie que no sea consciente de que ella armó a este Gobierno", añadió.

Finalmente, el ministro de Gobierno porteño indicó que para mejorar los índices económicos "hay que recuperar el rumbo rápidamente, con un golpe de timón y después sostenerlo".