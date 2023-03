Renovaron el alerta roja por temperaturas extremas en distintos puntos del país

viernes, 10 de marzo de 2023 16:38

La ciudad de Buenos Aires, La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense, como Merlo, continuaban afectados por marcas de sensación térmica entre 39 y 44 grados por lo que sigue en vigencia la alerta roja por temperaturas extremas "muy peligrosas" para la zona, mientras otras localidades del centro y este del país transitaban una jornada de calor sofocante de temperaturas reales superiores a los 34 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



De acuerdo al último registro de las 15, las ciudades con mayor temperatura eran Gualeguaychú (Entre Ríos) y Sauce Viejo (Santa Fe), con 38,9 y 38,1 grados, respectivamente, pero en la sensación térmica se destacaba Merlo, en el conurbano bonaerense, con 44,1 grados, lo que se convirtió en el número más alto en todo el país esta tarde.



En Santiago del Estero, la capital registró una sensación térmica de 41,2, seguida por la localidad de Termas de Río Hondo, y Tartagal (Salta) ambas con 41,6; y Rivadavia, también en Salta, con 41,3.



Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicaba en ese podio de calor sofocante con 41,2 de sensación térmica.



En tanto, la localidad salteña de San Ramón de La Nueva Orán registraba una temperatura de 34,6, con una térmica de 41,3; Reconquista (Santa Fe) se ubicaba en 35,2 y 40,4, respectivamente; y la localidad de San Miguel de Tucumán registró una temperatura de 34,1, con una sensación térmica de 39,4.



Le seguían con una sensación térmica elevada la capital de La Rioja, con 39,3; la ciudad de La Plata, con una sensación térmica de 39,2; y la localidad correntina de Mercedes con 39.



En toda la región, la humedad se ubicaba en torno al 40 a 50%, siempre de acuerdo a los datos del SMN.



Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el Servicio Meteorológico mantenía activa el "alerta roja" sobre la ciudad de Buenos Aires y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, aunque con marcas de sensación térmica más altas.



De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, donde las temperaturas superaban los 35 grados.



El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser "muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).



Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, y también para el oeste de Entre Ríos en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con máximas en torno a los 36 grados en esas ciudades del Litoral.



Además, el resto de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, todo el territorio de Corrientes y Santa Fe, el centro y sur de Misiones, el centro y norte de Córdoba y el sureste de Santiago del Estero estaban bajo alerta amarilla por temperaturas que tienen un "efecto leve a moderado en la salud".



El nivel amarillo que puede "ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas" también comprendía al noroeste de Salta, en especial a la localidad de General José de San Martín y en las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria.



Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.