Las exportaciones de carne vacuna en enero fueron las mayores de los últimos años

viernes, 10 de marzo de 2023 19:11

El volumen exportado de carne vacuna en enero pasado fue equivalente a 50,6 mil toneladas peso producto (tn pp), en el mejor enero de los últimos 19 años; con un alza de 31,3% en términos interanuales, informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).



En tanto, el precio promedio de los cortes exportados descendió 26,8% en el último año, baja que -pese al incremento del volumen exportado- se tradujo en una contracción de 3,8% interanual en los ingresos, agregó el informe de Ciccra.



La certificación de exportaciones de vacuna fue equivalente a 50,6 mil tn pp de carne vacuna y a 71,9 mil tn res con hueso (tn r/c/h), mayormente por los envíos a China, que explicaron 76,5% del incremento total.



Entre enero de 2022 y enero de 2023 también se observaron rebotes en los envíos a Alemania, Países Bajos, Italia, Chile y Estados Unidos.



En lo que respecta al precio promedio de las exportaciones de carne vacuna, en el primer mes del año fue de US$ 4.093 por tn pp, 6,3% menor al del mes previo y 26,8% inferior al de enero del año pasado.



El valor de las exportaciones de carne vacuna fue de US$ 206,9 millones en el primer mes del año; en relación a enero de 2022 se observó una caída de 3,8%; del total facturado, las ventas a China explicaron 58,7% (US$ 121,4 millones; -13,2% anual).



En otro orden, en febrero el precio de la hacienda en pie continuó recuperándose y nuevamente a mayor velocidad que en los tres meses previos.



El promedio mensual quedó ubicado en $380,5 por kilo vivo, 27,4% arriba del promedio de enero y 51,2% por encima del promedio correspondiente a noviembre de 2022.



No obstante, en la comparación interanual el incremento del precio de la hacienda todavía resultó inferior al del nivel general de precios mayoristas (+69,1% vs. +100,0%).



Todas las categorías negociadas en el mercado de Cañuelas exhibieron fuertes alzas en relación a enero pasado.



Las subas más importantes correspondieron a machos enteros jóvenes (MEJ), vaquillonas, novillitos y novillos: 34,7%, 33,7%, 33,2% y 31,9% mensual, respectivamente.



El valor de las vacas especiales subió más que el promedio de las vacas (+25,6% para las de menos de 430 kilos y +26,1% para las de más de 430 kilos), en tanto las conserva lo hicieron por debajo (+22,9% para las buenas y +22,1% para las inferiores).



En la comparación interanual, la suba del precio promedio del kilo vivo (+69,1%) también fue motorizada por las categorías jóvenes.



El kilo vivo de vaquillona subió 73,8% entre febrero de 2022 y febrero de 2023, seguido por la evolución de los valores unitarios de novillos (+73,6%), novillitos (+73,1%) y MEJ (+68,0%).



En tanto, por debajo del promedio se ubicaron las subas de los precios de vacas y toros (+59,6% y +53,6%).