Rodríguez Larreta: "Se puede avanzar en la misma dirección en todo el país"

miércoles, 1 de marzo de 2023 12:45

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta encabezó la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad y, ya lanzado a la carrera por la Casa Rosada, remarcó los logros de su gestión y afirmó que "se puede avanzar en la misma dirección en todo el país".

"Es un año distinto. Es mi UPD (Último Primer Día), como dicen los chicos. Este 2023 es mi último año en la gestión de la Ciudad y es un momento muy emotivo para mí", arrancó el mandatario de la Ciudad, quien se mostró con una "satisfacción profunda por las grandes transformaciones" que realizó.

Al encabezar la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña, el referente del PRO destacó la inclusión de inglés en las escuelas públicas, la creación de la Universidad de la Ciudad y la reforma del Estatuto Docente, entre otras iniciativas, y lanzó: "No tengo duda de que se puede avanzar en la misma dirección en todo el país. En la Argentina la situación de la educación es alarmante".

"Tenemos que ir más a fondo, animarnos a encarar la revolución educativa más ambiciosa de la Historia. Necesitamos una educación moderna, enfocada en las habilidades del futuro, con la mejor infraestructura, docentes preparados y que tienda puentes hacia el mundo del trabajo", manifestó.

Además, Rodríguez Larreta indicó que "no se puede ignorar la crisis de trabajo que hay en el país" y aseguró que la Argentina puede "generar millones puestos de trabajo, pero para eso necesita un Estado que impulse la actividad privada".

Para ello, planteó que se debe "reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado" y "dar batalla a fondo con la inflación", a la que definió como "una muralla contra el trabajo y la producción".

"Muchos sectores tienen potencial para seguir creciendo. Solamente hay que animarse. Es difícil, pero se puede y la Ciudad es el mejor ejemplo de eso", expresó.

Luego, Rodríguez Larreta ratificó su intención de "seguir peleando contra la quita arbitraria e inconsulta de los fondos para Seguridad", así como también "seguir insistiendo en la necesidad de uso de las pistolas Taser en la Ciudad".

"En la Argentina hay una crisis de seguridad sin precedentes, con el narco avanzando en el Conurbano, en Rosario, en Córdoba; violentos tomando tierras en la Patagonia; y los delincuentes dominando barrios", remarcó.

Al destacar los avances en Seguridad, el aspirante a la Presidencia aseveró: "Esta Ciudad es el ejemplo de que se puede y estos resultados los vamos a llevar a todo el país".

El jefe de Gobierno porteño también habló sobre los planes sociales y afirmó que "así no funcionan, no ayudan a salir de la pobreza". "Tenemos que terminar con el modelo de asistencialismo crónico que genera dependencia y pasar a una asistencia sin intermediarios, que sea por un tiempo determinado y que haga cumplir las contraprestaciones a cargo, como ya sucede en la Ciudad", añadió.

"Hay una salida. El camino que venimos recorriendo en la Ciudad muestra que con trabajo, con esfuerzo se puede vivir mejor y lo vamos a lograr en todo el país", destacó.

Además, recordó las obras que permitieron terminar con las inundaciones en distintas zonas porteñas y afirmó: "Para nosotros, el valor de la palabra y el compromiso son esenciales. Yo, lo que me comprometo, lo cumplo".

"Nuestro legado es una Ciudad donde la educación es prioridad, donde la seguridad no se negocia, donde la política social es generar trabajo, donde la salud no es un privilegio, donde la ley es igual para todos y fundamentalmente una Ciudad donde hay futuro, porque hay un rumbo que se va a mantener venga quien venga a gobernar la Ciudad", subrayó.

Nuevamente con la mira puesta en la Nación, advirtió sobre los fracasos de la Argentina y aseguró que eso se debe a que "se construye desde la división y no desde la unidad", al tiempo que cuestionó que hubo "décadas de peleas" y responsabilizó a "políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos con argentinos".

"La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento nuestro país necesita que lo pongamos primero: no hay política, no hay ideología partidaria que sea más importante que ser argentino. El cambio no es gritar, no es buscar problemas ni culpables, sino buscar soluciones. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país", vociferó.

"Trabajé durante más de 15 años todos los días arrancando temprano para hacer que todos los que viven y visitan la Ciudad vivan mejor", señaló Rodríguez Larreta.

En su discurso, destacó que llevó adelante una gestión "ambiciosa, transformadora" y subrayó: "Nunca hicimos lo fácil, siempre nos movieron los desafíos que creímos necesarios".

"Siempre trabajando de cara a la gente: en 16 años de gestión le mejoramos la vida a la gente", remarcó el jefe de Gobierno porteño, ya lanzado a la carrera por la Presidencia de la Nación.

Pese a la tensa relación entre ambos, el mandatario porteño no se olvidó de su antecesor, Mauricio Macri, y le agradeció por haberlo sumado a su equipo. "Gracias a Mauricio, con quien iniciamos estas transformaciones en el 2007 y que pudimos continuar desde el 2015 hasta hoy", indicó Rodríguez Larreta.