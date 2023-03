Fernández en la apertura de Sesiones: "Argentina es uno de los países que más creció en los últimos años"

miércoles, 1 de marzo de 2023 11:48

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno tiene la "obligación" de "construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso" en "aquella Argentina de endeudamiento, cierre de empresas y fugas de capitales, en la que millones de compatriotas parecen sobrar".

"Somos más los que no toleramos los niveles de pobreza y la regresión en la distribución del ingreso, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado", expresó el mandatario en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

“La Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, destacó y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento ni políticas activas de distribución. “En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó.

Por otro lado, subrayó “tener una relación productiva con Brasil” al destacar la asunción presidencial en ese vecino país de Luiz Inácio Lula da Silva y además aseguró que “Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones con nuestra identidad”.

Durante su discurso en la apertura de sesiones, el mandatario señaló que “en política exterior dialogamos con todo el mundo y nuestro país se encuentra encaminado en esta nueva configuración internacional donde tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar”, al tiempo que resaltó que desde el inicio de la gestión se mantuvo una política "basada en el multilateralismo cooperativo en donde apoyamos la paz, la solución pacifica de las controversias y el cuidado del medio ambiente”.

La Guerra

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la guerra en Ucrania "asomó inexplicablemente hacia una invasión militar y fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos el desenlace del conflicto".

Además destacó que llevó su pedido por la "paz" en el mundo a todos los ámbitos internacionales en los que participó, en un "marco" en que el país transita el año en que se cumplen los 40 años de la democracia recuperada.

"Los 40 años de vigencia de la democracia constituyen el período más extenso de nuestra historia", resaltó

Así lo afirmó al abrir su discurso ante la Asamblea Legislativa, para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Luego afirmó que “la Argentina ha sostenido su institucionalidad y es un logro del que debemos estar orgullosos”, y pidió un reconocimiento para las “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los veteranos de la Guerra de Malvinas”.

“Pido a este Congreso un reconocimiento para ese logro que es orgullo de todo el pueblo argentino”, señaló el jefe de Estado.