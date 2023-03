Confirman que se está restableciendo el servicio de electricidad por zonas

miércoles, 1 de marzo de 2023 18:35

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, confirmó que "hubo un incendio a 8 kilómetros de General Rodríguez bajo tres líneas de alta tensión", lo que generó un apagón masivo de electricidad en gran parte del país y aseguró que "ya se está restableciendo el servicio".



A raíz del incendio, el funcionario explicó en declaraciones al canal de noticias C5N que "la electricidad que viaja por los cables de alta tensión a las distintas provincias no llega" y "como consecuencia de eso pasan dos cosas: la primera es que hay gente que se queda sin luz y la segunda es que hay oferta eléctrica que no puede entra en la red".



El funcionario sostuvo que "ya se está restableciendo el servicio" que afectó a "varias provincias". "Hoy tenemos una muy buena fuente de energía que viene desde el sur de las represas que tenemos en Neuquén y Río Negro y otra muy buena cantidad de electricidad que viene de Yacyretá en la provincia de Corrientes", señaló.



Y añadió que "la zona centro y la zona del NOA quedaron sin electricidad" y que el restablecimiento de electricidad puede "tardar un par de horas"



Con respecto al incendio que generó el apagón "se van a investigar las causas". "No sabemos cómo se produjo el incendio y Transener está realizando las denuncias para que se investiguen las circunstancias y luego se realicen los peritajes", señaló.



"La Rioja y Catamarca, el sur de Tucumán, parte de Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires están sin luz", precisó.



Atucha I "paró por esta circunstancia y está controlada su parada" de manera preventiva, subrayó.