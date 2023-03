Actualización: aseguran que fue un incendio lo que generó el corte masivo de energía en parte del país

miércoles, 1 de marzo de 2023 18:13

Un corte masivo de electricidad se produjo en gran parte del país, según reportaron usuarios en medio de las altas temperaturas tras "varias fallas en el sistema interconectado" como consecuencia de un incendio de campo "perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez", informaron fuentes del sector a Télam.



La empresa Transener SA informó que el hoy "a las 15:59 horas, se produjo la salida de servicio de 3 Líneas de Alta Tensión que vinculan las Estaciones Transformadoras de General Rodríguez y con el área del Litoral, como consecuencia de un incendio de campo".



"En condiciones de alta demanda, la perturbación generó oscilaciones en el Sistema, generando aperturas de vínculos adicionales a los anteriores con la consecuente restricción en la demanda", agregó la empresa en un comunicado.



La empresa agregó que junto "a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAmmesa) puso en marcha su Plan de Contingencias e inició sus trabajos para restablecer el suministro de acuerdo a los procedimientos establecidos".



Transener es una empresa concesionaria de servicio público de transporte de energía eléctrica de alta tensión que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino



El incendio "provocó que las protecciones del sistema eléctrico funcionen y la forma de protección es ir apagando lo que no se puede sostener", lo que afecta a Santa Fe, Córdoba, Cuyo, Sur del Noroeste", agregaron las fuentes.



"El sistema quedó partido a la mitad. La zona noreste (NEA, Buenos Aires, Entre Ríos y Norte de Santa Fe desde Yaciretá se está regulando, y la zona Sur, la Represa del Comahue, que cubre la Patagonia, La Pampa, Neuquén, Río Negro", graficaron.



Desde la Secretaría de Energía informaron que este incidente afectó "distintas centrales de generación entre ellas Atucha I", según fuentes de la Secretaría de Energía.



"Se registraron fallas en el sistema interconectado", reportaron las fuentes y agregaron como "causa de lo anterior salieron (del sistema) distintas centrales de generación entre ellas Atucha", informaron esas fuentes a Télam.



"Hay una falla de frecuencia que expulsa a una parte de la generación. Este centro de generación que es Atucha salió como se dice en esta jerga del sistema. Cómo salió Atucha también salió, por ejemplo, la Central Puertos", agregaron las fuentes.



Desde la empresa Nucleoeléctrica Argentina, a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse, indicaron a esta agencia que "se estaban generado 25.000 Mw y se cayeron 10.000 Mw, es un problema de la red" y señalaron que "no se sabe el posible origen".



En la ciudad de Buenos Aires, el ferrocarril Roca, que conecta la cabecera de plaza Constitución con distintos partidos del sur del conurbano bonaerense, interrumpió su servicio cerca de las 17 debido al corte de suministro eléctrico, mientras que le ferrocarril Roca presenta demoras y cancelaciones.



Desde la operadora ferroviaria estatal trenes argentinos confirmaron que los cortes de luz que afectan distintos puntos del país condicionaron la operación de los trenes y esperan la restitución del servicio para comenzar la normalización de frecuencias.



Por su parte, la empresa Emova informó en página web que las de subte A, C, D y H funcionaban esta tarde con demoras "por falta de suministro eléctrico externo", en tanto la línea B lo hacía con demora y la B con servicio limitado entre las estaciones Retiro y Avenida La Plata.



Fuentes aeroportuarias, por su parte, confirmaron a Télam que salvo el aeropuerto de Comodoro Rivadavia.



Y agregaron que en el Aeroparque porteño y en la estación de Ezeiza se produjeron microcortes que no interrumpieron los servicios.