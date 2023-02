Tras el juicio por Fernando Báez Sosa, Burlando será candidato a gobernador bonaerense

jueves, 9 de febrero de 2023 12:07

“Voy a ser candidato". Con esa frase, Fernando Burlando aseguró que se presentará a las próximas elecciones como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El abogado, que mantuvo un alto perfil durante la sentencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa como el defensor de la familia de la víctima, afirmó que irá por fuera de los partidos tradicionales y criticó a los políticos que gobernaron desde la vuelta de la democracia.

“La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad... no aprobamos una sola materia”, manifestó Burlando, que sostuvo lo que había anunciado en diciembre de 2022 cuando presentó su partido político: Movimiento de Integración Federal. “Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, añadió.

Respecto a su incursión en la política, lo cual se convirtió en una posibilidad concreta en el último tiempo, el abogado mediático explicó que su intención "es generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se le cierra la puerta: el pueblo”. Además, cargó contra “los dirigentes que piensan que la política es un patrimonio personal” e hizo hincapié en la provincia de Buenos Aires, a la que calificó de "agujero negro".

“La Provincia es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel?, explicó Burlando, que buscará destronar en el territorio bonaerense al gobernador Axel Kicillof, cuya gestión reprobó.

“La Provincia es un agujero negro. Muchas cosas quedan en el olvido. Soy de la Provincia, nací en La Plata y mi profesión ha hecho que transite todos sus rincones. Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, sentenció en esa oportunidad. “Hay 10 temas para abordar. Pobreza, educación, justicia y seguridad son claves. Estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes”, cerró.