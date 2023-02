Una provincia no adherirá al tope de incrementos en las cuotas de colegios privados

martes, 7 de febrero de 2023 07:23

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, anunció esta tarde que la provincia "no va a adherir" a la propuesta del Gobierno nacional de ampliar el Programa de Precios Justos, con la incorporación de un tope a los incrementos de las cuotas de los colegios privados.



"Córdoba no va a adherir al acta que propone Nación, va a mantener su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad. No es sensato poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas", anunció mediante un comunicado oficial Grahovac.



El funcionario cordobés añadió al respecto que adherir a la decisión nacional llevaría "intranquilidad a las familias en la continuidad de la escolaridad de sus hijos en estas escuelas".



El ministro de Economía nacional, Sergio Massa, la semana pasada había anunciado la ampliación del Programa Precios Justos, hasta junio próximo, y que introducirá como novedad un tope a los incrementos de las cuotas de los colegios privados y la incorporación de productos escolares, sumándose así a los alimentos, textiles, medicamentos y combustibles, entre otros rubros ya presentes en la iniciativa.



La novedad comenzará a regir en el ciclo lectivo 2023, que comenzará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, y contempla que los artículos de librería y útiles tendrán, al igual que el resto de los productos, un tope de aumento del 3,2% mensual o, en su defecto, tendrán un precio congelado hasta el próximo 30 de junio.



Grahovac dijo que la decisión de Córdoba se acordó luego de mantener hoy una reunión con el director general de Institutos Privados de Enseñanza, Hugo Zanet, con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de la provincia para analizar la situación planteada luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de implementar topes en aranceles.



El anuncio del Gobierno nacional "ha sido inconducente, sin sentido, porque además de que no tienen jurisdicción (en la provincia) hay que entender que las cuotas están atadas en un porcentaje muy significativo al salario docente, cuyas paritarias aún no se iniciaron", sostuvo el funcionario en el comunicado, y agregó que "las cuotas de la educación privada no son el foco de la inflación".



La provincia siempre "actuó con responsabilidad social, al punto que los aumentos siempre estuvieron por debajo de la inflación. Por otra parte, no hay un aumento común para todas las escuelas, sino que se autorizan una a una de acuerdo a parámetros de porcentaje de aportes estatales que recibe, cantidad de estudiantes, proyecto institucional, entre otros valores de menor peso en el cálculo", remarcó el titular local de la cartera educativa.