Para el Gobierno, no hubo recortes ni bajas de planes sociales

martes, 7 de febrero de 2023 14:09

El Gobierno rechazó los reclamos de Unidad Piquetera sobre la suspensión de al menos 160 mil planes Potenciar Trabajo al asegurar que "no hay recortes, ni bajas", solo un proceso de validación de datos de los beneficiarios. Altas fuentes ministeriales aclararon a NA que las organizaciones "conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación".

"Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentinas y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos", afirmaron desde Casa Rosada, y aclararon: "A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero".

El Ministerio de Desarrollo Social prorrogó los tiempos para validar los datos fuera de plazo que serán evaluados por la Secretaria de Economía Social. Al momento, se computan 20.157 nuevos revalidaciones de beneficiarios que hicieron su reclamo.

Desde el Gobierno, precisaron que en las Unidades de Gestión que certifica el Polo Obrero hay 6 mil titulares que no han hecho su proceso de revalidación, y pidieron que las organizaciones de izquierda "vayan a buscar a los que no validaron" para completar los datos necesarios.

Además, aclararon que quienes no validen sus datos durante el último período, se les dará de baja el Plan. "Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie", sostuvieron al tiempo que aclararon que la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz, acompaña los reclamos de los beneficiarios no pierdan la asistencia estatal.

"¿Como es posible que luego de un proceso que comenzó en el mes de noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo?", se pregunta altas fuentes de Gobierno.

En la misma línea, y luego de los cortes en los más de 130 puntos del país impulsados por organizaciones sociales de izquierda, plantean: "Si Unidad Piquetera tendría una auténtica preocupación por transparentar los procesos estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas".

Tras las críticas del referente de la izquierda, Eduardo Belliboni, concluyeron: "Unidad Piquetera está en todo su derecho de hacer los señalamientos que consideren pero el Ministerio es quien administra y diseña las políticas públicas y tiene derecho a cuidar los recursos del Estado, que en definitiva son los recursos de todos los argentinos".