Fernández: "Vamos a devolverle a Juan Manzur a los tucumanos para que lleve al triunfo al peronismo"

martes, 7 de febrero de 2023 18:33

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que va a "devolver a los tucumanos" al jefe de Gabinete y gobernador de Tucumán en uso de licencia, Juan Manzur, para que "lleve al triunfo al peronismo", luego de que el ministro coordinador manifestó su intención de ponerse al frente de la campaña electoral en su provincia.

"Ahora que viene un tiempo de inflexión, vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo", enfatizó Fernández al inaugurar las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial en Tucumán.

Durante una actividad junto a Manzur, el Presidente destacó: "Quiero pedirles que nos llamemos a la reflexión, que nos escuchemos, porque es tiempo de decidir. El 14 de mayo ustedes van a resolver quién gobierna Tucumán. No se olviden de la Argentina que nos dejaron".

"Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara", recordó.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó: "Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias Juan porque me ayudaste todo este tiempo".