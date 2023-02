"Sé con quién puedo gobernar y con quién no": Alberto Fernández sobre el Frente de Todos

lunes, 6 de febrero de 2023 10:53

El presidente Alberto Fernández habló tras las constantes críticas de un sector del Frente de Todos, y aseguró que sabe "con quiénes puede gobernar y con quiénes no". Si bien aseguró que no gastará "un solo minuto" en hablar de la interna, manifestó que a pesar de los cuestionamientos internos, él continúa gobernando.

Consultado por el enojo del funcionario, del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández respondió: "No sé, pregúntale a Wado. No voy a dedicar un segundo a eso".

"Sé con quién puedo gobernar y con quien no, y no importa, sigo gobernando con quien puedo gobernar", expresó en declaraciones radiales.

Los dichos hacen referencia a los cuestionamientos de de Pedro, quien -a través de un off- acusó al Presidente de no tener códigos tras no haberlo invitarlo a una reunión con referentes de Derechos Humanos y el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

En otro pasaje de la entrevista, afirmó: "Lo que menos me preocupa es la interna, y no voy a gastar un segundo en hablar de eso. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, y yo voy a mostrar lo que pasó".

A pesar de la indeclinable postura del diputado Máximo Kirchner y del líder de La Cámpora, Andrés "El Cuervo" Larroque, el mandatario reafirmó el acuerdo que negoció el exministro Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Firmé con el FMI y la Argentina creció 5 puntos. ¿Dónde está el ajuste?, no lo sé", subrayó.

A su parte, habló de su relación con el actual titular de Economía, Sergio Massa, a quien agradeció por su gratitud en medio de las rispideces internas. "Ha sido siempre muy valioso", señaló el Presidente, y afirmó: "Cada vez que enfrenté conflictos internos muy difíciles siempre estuvo de mi lado ayudándome, nunca se paró en frente mío a tirarme piedras".

Asimismo, continuó: “Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”.

Por otro lado, el jefe de Estado aclaró que las tensiones propias de la coalición no le impidieron ni le complicaron desarrollar su gestión, y brindó detalle de la mesa política del Frente de Todos que convocó el pasado domingo. "Se trata de una mesa para desarrollar la estrategia electoral y la idea es que participemos todos los que estamos en el frente", expresó.

En la misma línea, reiteró su idea de profundizar el debate sobre una Primaria, Abierta, Simultanea y Obligatoria (PASO) al interior del oficialismo, que permitan dirimir candidaturas, aunque evitó hablar de sus deseos de reelección. "Desde cuándo los peronistas les tenemos miedo a que la gente opine", indicó al tiempo que argumentó que no tendría problemas en competir con un ministro de su Gabinete dado que no abona a "imponer un historial de personalismo".

En sus respuestas, como es habitual, el mandatario buscó diferenciarse del expresidente Mauricio Macri, pero también se mostró distante en el manejo de los datos del INDEC durante la gestión de la vicepresidenta.

"Tengo la tranquilidad de que lo dije que iba a hacer lo hice. No le mentí a nadie. No toqué el INDEC, y lo llamo para pedirle una noticia buena, y lo llamo después de que da el dato, no antes", puntualizó.

Además, sostuvo que con la exmandataria tiene matices, pero aclaró que los dos quieren lo mismo. “Finalmente nosotros podemos tener diferencias lo que no tenemos es derecho a dividirnos”, expresó y manifestó que la coalición continúa junta. “Estamos juntos, no estamos separados. acá nadie rompió un bloque”, ponderó.

Por otro lado, apoyó los reclamos del kirchnerismo al plantear que si la vicepresidenta es condenada en la causa por la Obra Pública, el Poder Judicial procederá a proscribirla. “Si Cristina finalmente es condenada, va a ser proscripta. Yo creo que Cristina lo que sabe es que tiene razón. Esta es una causa inventada en su contra”, determinó.