Comenzaron a enlistar voluntarios para el testeo de la vacuna Cecilia Grierson

lunes, 6 de febrero de 2023 17:30

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que hoy comenzó el "enrolamiento" de los voluntarios para "testear la vacuna argentina" contra la Covid-19 "ARVAC Cecilia Grierson" y subrayó que "es la primera vez en la historia que se hace en la Argentina un ensayo clínico fase 1 y fase 2/3 de un producto nacional".



Vizzotti realizó estas declaraciones a la prensa en un intermedio de la primera reunión del año del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que encabezó en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada.



"La vacuna argentina empezaba hoy el enrolamiento de los sujetos voluntarios para poder testear el fármaco y poder realizar el ensayo clínico fase 2/3 como refuerzo", sostuvo.



Agregó que "van a participar 2.000 personas", y dijo que "la idea es que sea relativamente rápido".



"El tema es analizar esa información para que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) la pueda evaluar", explicó la funcionaria nacional.



El ensayo clínico se realizará en el laboratorio del centro privado Cemic, un estudio "financiado por el Estado Nacional".



Vizzotti remarcó que "la investigación se empezó en la Unsam, con el Conicet y un laboratorio privado", y que "es la primera vez en la historia que se hace un ensayo clínico fase 1 y fase 2/3 en la Argentina de un producto nacional".



"Es un camino muy relevante que sirve para no solo la vacuna contra el coronavirus, sino también para toda la investigación clínica. Está fortaleciéndose mucho la Anmat en este tipo de análisis y, por supuesto, los centros de salud", explicó.



Según informó la cartera sanitaria, en el encuentro, destacó entre las prioridades de la agenda sanitaria "la implementación del programa Fierritas, el lanzamiento de Sueño Seguro, la incorporación de las vacunas bivariantes en la estrategia nacional de vacunación contra Covid-19, la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, y los ejes de trabajo de Talento Humano y el Plan Nacional de Calidad".



En este marco, destacó los avances del Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud, por el cual "venimos recorriendo el país, entregando ambulancias y preparando los hospitales y los centros de salud para la distribución de resonadores, angiógrafos, equipos digitales y tomógrafos".



"Se habló un buen rato sobre el área de calidad, seguridad del paciente y talento humano y también sobre la ley de residentes que se envió al Congreso para poder avanzar con cualquier discusión", amplió ante la prensa.



"Es una ley muy relevante para cambiar el paradigma de lo que significa la contratación de los residentes", resaltó.



Recordó, con respecto a los legisladores de Juntos por el Cambio que se niegan a discutir la ley de residentes, que "es una ley" de la dictadura cívico-militar y que es importante debatir el proyecto porque "le da derecho a los y las residentes que son la base del sistema de salud; no tienen muchos argumentos para no sesionar. Tengo la expectativa de que vayan a sesionar".



Como inicio de la agenda de la reunión del Cofesa, el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, presentó el nuevo Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER) que "tendrá como objetivo promover la evaluación de las residencias del equipo de salud, a través del cumplimiento de estándares de calidad para poder garantizar una adecuada formación del profesional".



"La realización de dicha evaluación será necesaria para aquellas residencias que deseen obtener el reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación y ser incluidos al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud", informó.



El Examen Único se realizará el 28 de junio, y el ingreso a las residencias comenzará el 1 de septiembre.



Ante la consulta por las vacunas bivalentes, que protegen contra dos variantes de la Covid-19 (la original, detectada en Wuhan, China, y la mutación denominada Ómicron) Vizzotti aclaró que "ya están aprobadas por las entidades regulatorias de Estados Unidos, Europa y Argentina. Se distribuyeron 900 mil y se están aplicando en la mayoría de las jurisdicciones".



Durante la apertura, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo referencia a la complejidad de abordar los sistemas sanitarios "en un mundo globalizado e interconectado", por lo que subrayó la "importancia de poder reunir a todas las ministras y los ministros y ver cómo se llevan a la práctica cada uno de los programas y acciones que tenemos previstos a lo largo y ancho del país".



Además, Vizzotti informó a sus pares que el Ministerio de Salud firmó una resolución para declarar de interés sanitario la profesión veterinaria en el marco del enfoque "Una Salud".