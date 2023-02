Según CAME, las ventas minoristas Pymes bajaron 0,3% en enero

domingo, 5 de febrero de 2023 13:20

Las ventas en los comercios minoristas registraron en enero una baja de 0,3% interanual, a precios constantes, y registraron un descenso de 3,4% respecto de diciembre, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De acuerdo con los datos del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado sobre la base de un relevamiento entre 1.051 comercios minoristas de todo el país, las ventas minoristas bajaron 0,3% anual en enero.



Con la baja de 3,4% respecto del mes previo, CAME indicó que se frenó la recuperación del consumo registrada en diciembre “que había cortado una tendencia negativa durante el último semestre del 2022".



La recuperación registrada en diciembre "no logró mantenerse, aunque la baja mensual se explica mayormente por la estacionalidad típica de enero”, precisaron desde CAME.



"En el primer mes de 2023, el gasto se volcó más a servicios como turismo, ocio, recreación o gastronomía, postergando compras de bienes habituales de temporada, como indumentaria o calzado, dos rubros que vieron mermar sus niveles de ventas frente a enero del año pasado", indicaron.



De los siete sectores relevados, tres mostraron un retroceso en la comparación interanual, mientras que los cuatro restantes registraron subas.



A nivel sectorial, Farmacia tuvo un aumento real anual de 10,7%, seguido por Perfumerías (+5,3%) y Alimentos y Bebidas (+3,6%) y fueron las categorías que más subieron.



Textiles e indumentaria y Calzado y marroquinería fueron los rubros con peor performance, con bajas de 1,4% y 2,5% respectivamente, concluyó el informe.