Buscan a cuatro hombres desaparecidos en Mendoza

viernes, 3 de febrero de 2023 19:54

Cuatro hombres son buscados en Mendoza luego de haber desaparecido en distintos hechos ocurridos en enero en esa provincia, donde familiares y amigos de uno de ellos marcharon hoy a la una comisaría de Guaymallén.



La movilización se hizo para dar con el paradero de Sebastián Codina Banes (26), quien está desaparecido al igual que Juan Manuel Martínez (29), Nataniel Guzmán (37), y Humberto Rodríguez (71).



A Codina Banes se lo vio por última vez el 17 de enero último en la plaza del barrio Unimev, de Guaymallén, y tras 16 días de perder contacto con él, su familia formuló la denuncia en la Oficina Fiscal 18 de la Comisaría 44 de ese medio.



Una de las líneas de investigación apunta a la feria del usado, en Guaymallén, donde trabajaba el joven y podría tener vínculos con personas dedicadas al robo de autopartes pero los pesquisas no tienen nada concreto aún.



Por su parte, Guzmán es un abogado jujeño que está radicado hace varios años en Mendoza y desempeña sus funciones en una Unidad Fiscal en Las Heras.



El letrado se encontraba de vacaciones en Mar de Ajó, de donde regresó antes de lo previsto por aparentes desavenencias con su pareja, y luego de unos mensajes de WhatsApp emitidos desde su teléfono móvil al mediodía del 27 de enero, se perdió todo contacto con el letrado.



El tercer caso es del 4 de enero por la noche, cuando Martínez fue visto por última vez por un amigo que lo llevó en moto hasta cercanías de la casa de su novia, en el barrio Juan Pablo II, en Agrelo, Luján de Cuyo.



Una de las líneas de investigación apunta a que el muchacho tenía algunas diferencias con personas del barrio, por lo que no descartan que haya sido víctima de un ajuste de cuentas.



Ante esos indicios, la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, ordenó una serie de allanamientos en los domicilios de algunos moradores a quienes se sindican con una banda antagónica con la que Martínez mantenía diferencias y en uno de ellos encontraron manchas de sangre en una prenda de vestir, por lo que se la envió a peritar para determinar si tienen el ADN de la presunta víctima.



En tanto, Rodríguez, oriundo de El Nihuil, distrito de San Rafael, desapareció el 11 de enero y a pesar que la Policía de Investigaciones revisó cámaras de seguridad en las cabañas y establecimientos del lugar, no hay indicios sobre su paradero.



El caso lo investiga la fiscal Andrea Rossi, y el domingo su familia hizo una manifestación cortando la ruta de ingreso al Nihuil para reclamar mayor celeridad en la Justicia.