Fernández habló de los salarios de los docentes: “Hoy la preocupación es no tener que pagar Ganancias”

lunes, 27 de febrero de 2023 15:47

El presidente Alberto Fernández dio inicio hoy al ciclo lectivo 2023 con un acto en la localidad chaqueña de Basail, desde donde reivindicó la educación obligatoria y la inversión estatal en esa área para garantizar el derecho a la enseñanza, al tiempo que puso al cardiólogo René Favaloro como un "ejemplo a seguir" para los estudiantes y dijo que ese tipo de figuras "nunca más pueden morirse" abandonadas por el Estado.



Acompañado por el gobernador local, Jorge Capitanich, y por el ministro de Educación Jaime Perczyk, el Jefe de Estado destacó a diversos personajes históricos y movimientos políticos que hicieron "mucho a lo largo de los años para que la educación sea accesible para todos".



"El concepto de enseñanza obligatoria es un concepto correcto porque lo que está haciendo el Estado es impulsarlos a seguir estudiando, pero no tomen la educación como una obligación, tómenla como una inversión de su futuro. Dense cuenta que cuanto más estudian estarán en mejores condiciones para afrontar el mañana y el mañana es de ustedes, no es nuestro. Lo que nosotros debemos hacer es darles las herramientas", dijo Fernández a los estudiantes reunidos en el lugar.



El Presidente dedicó un párrafo de su discurso a honrar la memoria del cardiocirujano René Favaloro, quien el 29 de julio del 2000 se suicidó con un disparo al corazón tras denunciar demoras en los pagos por parte del Estado a su fundación. Horas previas al suicidio, el inventor del bypass coronario escribió siete cartas que dejó en su departamento del barrio de Palermo.



En ellas Favaloro contó que una de las principales razones que lo llevaron a tomar la decisión era la crítica situación financiera de su Fundación y la imposibilidad de cobrar las deudas que tenían con ella distintos organismos, entre los que se encontraba el PAMI, dirigido, entonces, por el actual jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta.



"Por una ironía del destino, terminó muriendo porque el Estado no dio respuesta a su proyecto que es la Fundación Favaloro. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. Porque todo lo que le dio a la Argentina no tiene precio y todo lo que lo hubiéramos pagado era poco para lo que él dio por nosotros", reflexionó.



En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado evaluó que "estamos en un tiempo donde la educación adquiere una relevancia singular" y reiteró que "las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, no son las que tienen gas, no son las que tienen litio, no son las que tienen oro, no son las que tienen plata, sino las que desarrollan el conocimiento".



Por otra parte, Fernández celebró el cierre de la la paritaria docente "quince días antes de que empiecen las clases" para "sacarles a los maestros el problema de su salario", situación que contrastó con la realidad de los docentes durante los cuatros años del gobierno de Mauricio Macri.



"Cuando llegamos al Gobierno la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo y hoy con alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias", dijo y destacó que "un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno".



A su turno, el gobernador Capitanich afirmó que en las provincias están "muy satisfechos de estar iniciando el ciclo lectivo (...) con un gran compromiso que es no solamente garantizar una educación inclusiva, una educación solidaria, una educación equitativa, una educación obligatoria, una educación gratuita, sino también una educación de calidad".



"Conjugar en forma simultánea estos principios y estos objetivos no es una cuestión fácil ni sencilla, pero es absolutamente desafiante y ese es el gran compromiso que tenemos", completó. Además, hizo un extenso repaso de las obras y políticas educativas aplicadas en la provincia, entre las que mencionó la entrega de 300 mil libros de texto, la "obligatoriedad" de la sala de 5 años, y la planificación de entregar cerca de 300 mil computadoras en los próximos cuatro años.



"Muchas gracias Presidente. Por una iniciativa suya y del ministro hoy en la provincia del Chaco los alumnos y alumnas de educación primaria tienen jornada extendida, es decir, 38 días de clases más con el objeto de garantizar mejor calidad en la en el proceso de formación educativa", añadió. Previamente, el ministro Perczyk dijo que hoy se da inicio "a un ciclo lectivo muy desafiante" y relató las "muy importantes" inversiones realizadas en materia de paritarias, libros, conectividad y edificios escolares.



"Estamos iniciando un ciclo lectivo, que es muy desafiante, donde hemos hecho inversiones muy importantes en paritarias, en libros, en computadoras, en conectividad, en edificios escolares," sostuvo. En ese sentido, confió en que el del 2023 sea un ciclo "virtuoso en donde todos los días se pueda recuperar lo perdido en la pandemia y en cuatro años muy difíciles para el sistema educativo, cuatro años de ajuste", dijo en alusión al gobierno de Cambiemos.



Por último, el ministro reivindicó las mejoras en el área educativa durante la gestión de Alberto Fernández: "Mil obras están terminadas entre jardines nuevos, primarias secundarias refaccionadas a nuevo. Hay 580 obras en construcción entre jardines, primarias, secundarias; 100 escuelas técnicas nuevas van a tener la Argentina para tener un perfil productivo de trabajo federal en todas las provincias", enfatizó.