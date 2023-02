Precios Justos: el gobierno busca homogeneizar todos los acuerdos con distintos rubros

jueves, 2 de febrero de 2023 21:35

A las 11.30 de este viernes se presentará en el CCK el relanzamiento de Precios Justos. El gobierno busca homogeneizar todos los acuerdos que fue conformando con distintos rubros en uno solo con mismo inicio, fin y pauta de aumento mensual.

Concretamente el programa contará con 49.832 productos, de 482 empresas distintas de 15 rubros que aumentarán a partir de febrero y hasta junio al ritmo del 3,2% mensual promedio. Así se unifican acuerdos de consumos masivos, insumos difundidos, calzado, medicamentos, pequeños electrodomésticos, indumentaria, combustibles y celulares, entre otros.

También continuará la existencia de una canasta con 2000 productos congelados que serán rotativos de los existentes hasta hoy, para no retrasar tantos los precios de las canastas de productos congelados existentes. Cuestión que no exista un precio congelado de noviembre del 22 hasta junio del 23 porque eso sería de imposible cumplimiento. Se renovarán la canasta y los que ingresan se congelan al precio que tenían al 31 de enero.

Lo cierto es que los acuerdos estaban estipulados hasta fines de febrero y con un aumento de 4% mensual en la mayoría de los rubros. Por eso llamó la atención que las empresas se comprometan a un 3,2% mensual y no a partir de marzo, sino desde el propio febrero renunciando a parte del aumento. Siendo además, que los mismos empresarios insisten en que sus costos son mayores al 4% que ya no pueden trasladar a precios.

Fuentes oficiales explican que la determinación de la tasa del 3,2% mensual hasta junio es parte del análisis de la estructura de evolución de la cadena de valor. Se analizó en conjunto con las empresas el precio de los commodities, la baja en los costos de la logística, el nivel de devaluación y se llegó a la conclusión que la estructura de precios lo permite. El análisis es consistente y guarda lógica con la rentabilidad empresarial. “Si no fuera así no lo acompañarían, por eso fracasan los acuerdos unilaterales de precios, tiene que ser beneficioso para ambas partes”, ilustran.

“Las empresas voluntariamente se suman porque ven que las condiciones macroeconómicas y la hoja de ruta que marca el programa económico va avanzando y se van cumpliendo las metas del FMI. Hay empresas chicas, medianas, y también hay multinacionales que tienen que aprobar estos acuerdos de precio con casa matriz. Si no creyeran en la evolución de las condiciones y la inflación a la baja, no lo autorizarían desde casa matriz”, analizan desde la secretaria de comercio.

“Se ve que se avanza con la meta fiscal, se ve que acumula reservas, si el empresario no ve que hay argumentos no se sumaría”, repiten mientras resaltan que el acuerdo es voluntarista y que se apoya en el objetivo de ordenar precios, dar previsibilidad y alivio al consumidor.

Desde el Gobierno son conscientes que no se baja la inflación con acuerdos de precios, pero sí que evitan sobresaltos y dan previsibilidad. Que la gente vaya al supermercado y no vea sobresaltos gigantes en precios, que no haya desvíos mayúsculos es la meta, mientras se avanza con el orden fiscal y la acumulación de reservas, factores determinantes para la baja consistente de la inflación.

Para esta nueva etapa el foco estará puesto sobre todo en el cumplimiento del 3,2% de aumento promedio de los casi 50 mil productos, y no tanto en los 2000 precios fijos, indicaron aclarando que esa es la pauta que construye previsibilidad. Por eso es importante tanto el control en el precio como en el abastecimiento.

Por el lado del abastecimiento comprenden que puede haber tensiones en el abastecimiento de algún producto puntual de los precios congelados sobre todo que son los que más demanda tienen, pero insisten en que son situaciones esporádicas y luego se van acomodando, como en el caso del aceite de hace unas semanas.

Pero el lado del precio, mañana presentaran dos herramientas digitales con las cuales controlarán online la evolución de los precios a lo largo y ancho del país.

¿Qué pasará después del 30 de junio? Algún funcionario en tono futbolero y con la fiebre mundialistas aún a cuestas dijo: “Primero le tenés que ganar a Australia, luego a Holanda y después pensaremos en los que vienen”.