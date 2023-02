Calor intenso y tormentas: 16 provincias están bajo alerta meteorológico

jueves, 2 de febrero de 2023 10:08

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por temperaturas extremas para algunas zonas de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; mientras que rige otro alerta por lluvias y tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Buenos Aires.



Según el reporte del organismo, hay un alerta por temperaturas extremas para el centro y sur de la provincia de Misiones, todo Corrientes, el este de Chaco, nordeste de Santa Fe, centro y sur de Neuquén, centro y oeste de Río Negro, la zona cordillerana y parte de las mesetas de Chubut y Santa Cruz, y Tierra del Fuego.



En las zonas afectadas en la Patagonia las térmicas oscilarán entre los 6 y los 31 grados aproximadamente, y en el nordeste las temperaturas llegarán a los 37 grados en la provincia de Corrientes.



En este sentido, Bariloche, en Río Negro, oscilará entre los 6 y 28 grados; Zapala, en Neuquén, entre los 17 y los 31; Ushuaia, en Tierra del Fuego, entre 9 y 18; mientras Apóstoles, en Misiones, espera una mínima de 23 y una máxima de 31; y en varias localidades de Corrientes, como Concepción y Mercedes, el termómetro registrará entre los 25 y los 37 grados.



El alerta amarilla significa que el efecto de las temperaturas previstas pueden ser peligrosas para la salud de las personas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.



En tanto, las zonas afectadas por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, son gran parte de Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, este de Santiago del Estero, casi toda Catamarca, sudeste de La Rioja y este de Buenos Aires.



Estas tormentas serán acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.



Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros (mm) para todas estas áreas menos Buenos Aires, donde se esperan valores entre 25 y 45 mm.



Frente a este panorama, el servicio recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.



Asimismo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.