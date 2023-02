"No entiendo por qué nos odian tanto", dijo Blas Cinalli desde la cárcel

miércoles, 15 de febrero de 2023 18:25

Blas Cinalli, uno de los condenados a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló desde la cárcel, rechazó la existencia de un plan para matar al joven de 18 años y dijo: "No entiendo por qué nos odian tanto".



"No ideamos un plan para matar a Fernando (Báez Sosa). No hubo roles, eso nunca existió. Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó, nos escrachan por todos lados. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenlá, pagar ya estamos pagando desde el primer día", dijo el joven de 21 años en una carta enviada a Crónica TV.

Cinalli, que fue condenado a 15 años por su participación en el crimen, contó además, que él, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi están "distanciados" del resto de los condenados y pidió a los medios que "dejen de hablar pestes" de sus amigos.



En la carta, el joven expresó: "Hola. Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos". Y siguió: "No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenlá, pagar ya estamos pagando desde el primer día".

Según manifestó, "ya es hora de que este odio inmenso se termine", y afirmó que aunque el hecho fue "horrible", el grupo ha estado pagando desde el primer día, refiriéndose al momento en enero de 2020 cuando quedaron detenidos.



"Yo sólo quiero que la gente sepa eso, y que ninguno de nosotros ideó un plan para matar a ninguna persona. No hubo roles, esas cosas nunca existieron. No quiero que me quieran pero sí quiero dejar de recibir tantos insultos y me haría muy bien que estos mensajes los vea la gente", sostuvo.



En otra parte de la carta se refirió a sus amigos y al lugar de detención: "Máximo seguramente lo lleven hacia otro lado. Sinceramente no sé a dónde, pero sé que lo van a trasladar a otro lado y va a estar solo. Rosalía (madre de Thomsen) quiere llevarlo a Campana pero no se sabe".



"Aunque yo creo que nunca nos van a poner con otros presos porque podrían hacernos daño y por eso casi nadie quiere recibirnos en la cárcel. Pero quizás sí vamos a Campana los tres. Y los de perpetua hacia otro lado. Para mí sería muchísimo mejor (seguir) juntos, pero bueno, hay peleas a veces y si la ley dice que nos tienen que separar será así", terminó.