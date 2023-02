Bahillo anticipó que se evaluarán medidas para el sector vitivinícola

miércoles, 15 de febrero de 2023 11:43

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó hoy que evaluarán medidas destinadas al sector vitivinícola, impactado por una de las peores cosechas en las últimas décadas, al tiempo que aclaró que la importación autorizada de vino al Grupo Peñaflor fue de carácter “excepcional”.



“Ellos pidieron distintas medidas que tienen que ver con el financiamiento, con la relación entre el incremento de costos y la actualización del dólar; la posibilidad de tener un dólar especial y la baja de las retenciones que tienen una alícuota del 4,5%”, detalló esta mañana Bahillo en diálogo con Radio Nacional Folklórica, tras lo cual, afirmó que estas demandas serán analizadas.



“Nosotros tomamos nota, vamos a hacer evaluaciones y a algunas medidas le vamos a poder dar respuestas y a otras no. El ministro (de Economía, Sergio Massa) lo evaluará y tomará las decisiones que correspondan”, puntualizó.



El sector atraviesa un momento complejo producto de una “cosecha con un volumen, quizás, el más bajo en los últimos treinta años” –recordó Bahillo- debido a “las inclemencias del tiempo como las heladas tardías y algunos granizos”.



“La estamos siguiendo muy de cerca porque es una economía muy importante con miles de actores y todo lo que genera como economía regional en cantidad de puestos de trabajos, por lo que tenemos ahí muy centrada la tensión”, señaló el funcionario.



El secretario también se refirió a la controversia generada en torno de la autorización de importación de 564.000 litros de vino variedad Sauvignon Blanc en enero por parte del Grupo Peñaflor, que reúne a bodegas como Trapiche, Las Moras o Navarro Correas.



La autorización, divulgada a través del diario Uno de Mendoza, generó críticas desde el gobierno mendocino.



Sin embargo, Bahillo aclaró que se trató de una situación excepcional.



“Esta fue una cuestión puntual muy excepcional que autorizó el secretario de Comercio (Matías Tombolini). Tiene que ver con un compromiso que tenía la bodega en el exterior para no perder un mercado y que, producto del granizo, de las tardías y de distintas cuestiones climáticas, no podía conseguir este vino para poder cumplir con ese compromiso”, detalló el secretario.



Tras lo cual, enfatizó la decisión gubernamental de no autorizar la importación y priorizar la producción de vino, algo que –afirmó Massa en un acto en La Rioja la semana pasada- ocurrirá “hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina”.



“Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo que es la idea de no autorizar la importación de vino. Se producen en nuestro país 1.500 millones de litros de vino y en este caso se importaron sólo 50.000 litros que es un volumen absolutamente insignificante”, reiteró Bahillo.



Por último, el secretario se refirió al nuevo programa integral de impulso a la producción y consumo de carne con precios aproximadamente 35% menores a los vigentes en las grandes cadenas de supermercados desde el viernes y, luego, con una pauta de aumento entre abril y junio del 3,2% mensual.



El nuevo programa “Precios Justos Carne”, que sustituye a “Cortes Cuidados”, incrementa el aporte provisto por el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) de 4.000 toneladas mensuales a entre 15.000 y 18.000, según Bahillo.



“La carne tuvo un actualización en el precio tras un valor del kilo vivo que desde abril (pasado) a los primeros días de enero no había crecido prácticamente nada nominalmente”, recordó.



Afirmó que estos “comportamientos cíclicos y oscilaciones” son comunes en el valor de la carne, y que existía “la expectativa de que esto iba a suceder”.



Además, señaló que los precios de la carne a nivel internacional “se recompusieron” en los últimos meses, con una recuperación en el volumen de compra desde China y, en el caso local, un impacto por la “escasa oferta forrajera” en la alimentación de los animales por la sequia.