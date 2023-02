Fernández volvió a cruzar a Perotti: "El problema lo tiene él, que lo resuelva con su policía"

viernes, 10 de febrero de 2023 13:35

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández abonó a un nuevo capítulo en el cruce con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti por la violencia que azota a la ciudad de Rosario. "El problema lo tiene él, entonces que lo resuelva con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera", planteó Fernández, luego de que Perotti haya expuesto que el ministro "sigue sin entender la realidad".

Tras una serie de idas y vueltas, el funcionario de la administración de Alberto Fernández aseguró que el mandatario provincial debe resolver, a través de la policial de la provincia, la situación y desde Nación, ayudar en el combate.

"El Gobernador no entiende de seguridad, que opine que no alcanza (NdE: los efectivos de las fuerzas de seguridad) es casi es una burla. No lo entiende, es su provincia y su policía".

En la misma línea, continuó: "Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con su policía, porque ninguno de ellos tienen el problema".

Luego de la asunción de un nuevo ministro de seguridad provincial, y con el computo de 32 homicidios en lo que va del 2023, Fernánez reveló que Perotti le envió un mensaje en el que cuestionó el número de efectivos enviados por Nación, luego de la publicación que computaba con detalle el personal de las fuerzas.

"Qué sabe, yo tengo personas que de cívil y no tengo por qué explicar porque el secreto de sumario me lo permite. ¿Qué tengo que explicar para que el se quede contento?, eso no lo voy a hacer", subrayó.

Asimismo, desarrolló: "Hace su análisis, a mi mandó un mensaje diciendo que hay una cantidad determinada de efectivos y que los formemos y los contemos. No tengo tiempo para perder. No es un partido de fútbol que deben ir once, acá es tan delicado como la inteligencia criminal. Un trabajo de todos los días, de seguimiento".

Los dardos llegan luego de que Claudio Brilloni, su par santafesino, le haya pedido una mejor logística de las fuerzas federales y sumar más patrulleros. "Creo que a las fuerzas federales, para revertir estos números negativos, lo que les está faltando son los recursos logísticos, principalmente los medios de movilidad", supo declarar Brilloni tras reemplazar Rubén Rimoldi, a quien Perotti le pidió la renuncia.