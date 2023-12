Belliboni cruzó a Grabois: "A mí la hipocresía es lo que peor me cae"

sábado, 9 de diciembre de 2023 10:31

En la antesala de un nuevo cambio de Gobierno, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, no dudó en compartir sus perspectivas y afirmó que las protestas no cesarán. En una entrevista con Splendid AM 990, el activista dirigió sus críticas hacia Juan Grabois, al tiempo que analizó las propuestas promovidas por Javier Milei.

"A mí la hipocresía es lo que peor me cae. Me resulta muy raro lo de Grabois", expresó Belliboni en referencia a un reciente incidente donde Grabois fue objeto de críticas mientras tomaba café en Palermo junto a su padre. Este episodio generó un fuerte revuelo, y el líder de la UTEP respondió a través de los medios.

Al abordar su experiencia personal en movilizaciones y un incidente donde fue atacado, Belliboni afirmó, de acuerdo a lo que reprodujo Noticias Argentina: "Yo tuve un incidente en una movilización que me vinieron a pegar. El autor ideológico es Milei y los medios de comunicación".

En cuanto a la situación social y las políticas propuestas por el nuevo Gobierno, Belliboni expresó su preocupación: "Me preocupa que digan que la billetera social estará abierta, porque va a haber más pobres, más comedores, más planes. Yo no quiero más planes".

Calificando la situación como un "menemismo 2.0", Belliboni destacó los aumentos liderados por YPF antes de la asunción de Milei, alegando que el ajuste ya estaba en marcha. "El 30% del trabajo se lo hizo Alberto, Cristina y Massa", agregó.

En referencia a las preocupaciones de seguridad, Belliboni cuestionó la atención excesiva a los piquetes: "Se la pasan hablando de los piquetes como el mayor problema de seguridad. En Argentina, ¿No hay narcotráfico? ¿No hay trata de personas?", concluyó Belliboni.