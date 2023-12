El ministro político de Milei aseguró que el dólar debería ser de $600

domingo, 3 de diciembre de 2023 22:14

Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior del gobierno del presidente electo Javier Milei, aseguró que el dólar debería ser de $600.

“Yo me quedaría tranquilo con el dólar. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar”, declaró en LN+. Y agregó que “cuando uno ve la historia de los últimos años del dólar, podría estar en $600, $650. No quiero decir que vaya a serlo”, expresó. Y continuó: “El dólar que se maneja, como el dólar blue, es producto de la expectativas”.

“Cuando uno analiza valores reales en los que debería estar si no hubiera expectativas, un valor debería ser más o menos ese. Haciendo una proyección de costo de inflación y valor de dólar paralelo”, consideró y completó: “No hay que sobrevaluar las expectativas, porque quizás después se come el golpe”.

A su vez, aseguró que habrá ley de ómnibus, pero que “hay que ser cuidadosos con confirmar o desmentir contenidos” sobre la normativa porque puede “distraer el eje central” de la misma.