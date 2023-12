Una mujer asesinó a puñaladas a su madre de 78 años

miércoles, 27 de diciembre de 2023 16:58

Una jubilada de 78 años fue asesinada de una puñalada por su hija de 39, luego detenida, quien la atacó cuando salía de su domicilio en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen por motivos que aún se intentan establecer, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El homicidio ocurrió ayer cerca de las 22 de anoche cuando una mujer, identificada como Yésica Barella (39), atacó a su madre, llamada Angélica Norma Puppo (78), frente a su vivienda de la calle Mariano Moreno al 1000, de la citada localidad ubicada a 445 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.



Fuentes policiales confiaron a Télam que la jubilada había ido hasta la casa de su hija para buscar un ventilador que le había prestado y cuando tenía el electrodoméstico en su poder, llamó a un remís para regresar a su vivienda.



Pocos minutos después, arribó al lugar un remís Ford Fiesta Max y Puppo introdujo el ventilador en el asiento trasero, y en ese momento fue atacada por su propia hija quien salió de su vivienda con un cuchillo de cocina.



Según la policía, al momento del ataque la pareja de Barella y sus hijos se encontraban dentro de la vivienda familiar y no alcanzaron a ver el momento en que la jubilada era asesinada.



Rápidamente el conductor del remís trasladó a la víctima hasta el hospital local, donde falleció pasadas las 22 de anoche.



“Cuando llegó al hospital la mujer dijo que la atacó su propia hija”, reveló a Télam un investigador, quien agregó que fue “una puñalada certera y mortal” que le provocó una única herida que afectó la zona del tórax y le perforó el ventrículo izquierdo.



En tanto, el remisero, principal testigo del parricidio, también declaró que la hija de Puppo fue quien la atacó a puñaladas, por lo que agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen arribaron al domicilio y detuvieron a la mujer.



En tanto, en el auto se secuestró el arma blanca, con el mango de madera y la hoja gastada, utilizada para cometer el crimen.



Según expresaron fuentes policiales, no se registraban denuncias por violencia de género por parte de la mujer asesinada en los tribunales locales, aunque la justicia investiga si hubo algún hecho tiempo atrás que no fue denunciado.



“Había una cuestión familiar de vieja data entre ellas que puede ser un posible disparador”, expresó una fuente del caso.



La causa quedó caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, en un expediente que lleva adelante la fiscal Karina Tallarico, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Trenque Lauquen.



Tras ser detenida, la mujer fue trasladada a un centro médico donde se le realizaron estudios psicológicos y psiquiátricos para establecer si al momento del ataque Barella comprendía sus actos.



“Está lucida y comprende”, aseguró un vocero judicial, quien añadió que mañana la fiscal Tallarico le tomará declaración indagatoria.