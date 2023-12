Javier Milei apuntó contra los legisladores que rechazan el DNU: “buscan coimas”

martes, 26 de diciembre de 2023 22:00

Contundente y con expresiones sin rodeos. Así se expresó el presidente Javier Milei este martes en una entrevista que brindó a Luis Majul en LN+. El mandatario nacional destacó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ve como "héroes" a su Gobierno por proponer llegar a "déficit financiero cero" y adelantó que es "factible" que el organismo internacional realice un nuevo desembolso hacia el país.

Además indicó que "los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo" que implican las medidas económicas y explicó que el plan "no salió de un día para el otro" sino que recién se presentó "un tercio de las reformas" que se tienen previstas.

“Vos no sabés cuánta fuerza tenés hasta que la ponés a prueba. Vos sabés que venía trabajando con el ministerio en las sombras. Lo que presentó Federico es un tercio de las reformas. Lo que va al Congreso son dos tercios. Ya veníamos con las ideas de hacer estas reformas, y estamos dispuestos. Es una oportunidad histórica”, destacó.

También le dedicó palabras a los opositores a su Gobierno sobre quienes dijo que "intentan" desestabilizar su administración pero "hay que ver si la gente los deja", aunque consideró que mientras la manifestaciones sean "dentro de la ley, no hay ningún problema" pero que "cuando violen la ley, el que las hace las paga".

El presidente Javier Milei cuestionó al Congreso y a los legisladores, al señalar que podrían estar "buscando coimas" a partir de sus votaciones en el Congreso y reivindicó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado "apunta contra los corruptos".

"No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", evaluó el jefe de Estado.

"Estamos sacando la corrupción a capa y espada", aseguró subrayando que desde su gestión se busca "limpiar los vicios del Estado". Tal expresión se dio al referirse a quienes cobraban de forma duplicada planes sociales.

También afirmó hoy que llamaría a un plebiscito si los legisladores rechazan el DNU de desregulación de la economía y pidió que quienes se oponen a su aprobación expliquen "por qué el Congreso se pone en contra de algo que beneficia a la gente".