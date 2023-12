Gobierno analiza emitir billetes de $20.000 y $50.000 para hacer frente a la inflación

domingo, 24 de diciembre de 2023 19:21

El Gobierno Nacional analiza emitir nuevos billetes de denominación sensiblemente mayor a los actuales, en un intento por hacer frente a la inflación y evitar la circulación de billetes de baja denominación.

Según informó Infobae, la decisión todavía no se ha tomado formalmente pero la nueva conducción del Banco Central ya tiene el tema en carpeta. "El tema no se pudo tratar todavía en el Directorio porque hasta ahora todos los temas fueron los de mayor urgencia", explicó una fuente del BCRA a dicho diario. "Por eso no hay precisiones, ni se sabe cuáles serán las nuevas denominaciones, pero el tema se analizará en las próximas semanas", agregó.

La urgencia de la decisión se debe a que el billete de mayor denominación en circulación, el de $1.000, vale algo más de 2 dólares. En este contexto, la inflación se proyecta en torno al 80% para 2023, lo que implicará que el billete de $1.000 perderá aún más poder adquisitivo.

De hecho, el plan de imprimir billetes de 100, 200 y 500 pesos con imágenes de próceres, para reemplazar a los animales, fue desactivado por razones obvias. Solamente el de $1.000, con la imagen de San Martín, llegó a la calle para coexistir con el del hornero; el resto no se producirá.

Según expertos en el manejo de billetes, las denominaciones ideales para la Argentina serían $20.000 y $50.000. Si se opta por valores de $5.000 o $10.000, considerando el tiempo de producción, cuando salgan a la calle el cambio casi no va a notarse. Aún cuando suene excesivo, un billete máximo de $50.000 es lo más razonable según los expertos. Hoy equivale a 50 dólares.

La emisión de nuevos billetes de mayor denominación implicará un proceso de producción que demorará entre 6 y 9 meses. Sin embargo, el Gobierno Nacional considera que es una medida necesaria para hacer frente a la inflación y evitar la circulación de billetes de baja denominación.