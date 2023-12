ANSES: una mala noticia para los que quieran pedir un crédito de $1 millón

sábado, 23 de diciembre de 2023 00:00

En octubre pasado, Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES aumentó el monto de los créditos destinados a titulares de jubilaciones y pensiones como así también para los trabajadores en relación de dependencia. De la mano de la inflación, los créditos se ampliaron con la mirada puesta en que los que atraviesan deudas puedan afrontarlas.

Para jubilados y pensionados pasó de $400.000 a $600.000 (monto máximo) mientras que la línea dirigida a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, se amplió hasta un 1 millón de pesos. Además, quienes ya habían solicitado un crédito, podían pedir la extensión del monto de forma virtual en anses.gob.ar.

Sin embargo, desde hace una semana, muchos de los que ingresaban a la página para pedir un crédito, no lo podían hacer porque la opción estaba inhabilitada. De esta forma, algunos beneficiarios dieron por sentado que los préstamos fueron dados de baja a partir de la variación de la estabilidad del valor del peso que se dio con la devaluación del dólar.

Precisamente ahí radica la MALA NOTICIA. Es que quienes hoy ingresan a la opción CRÉDITOS ANSES puede advertir que hay sólo 6 líneas de crédito vigentes, entre las que están: Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones; para Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez; para Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos; para Pensión No Contributiva por Invalidez; para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y para pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos.

Sin embargo ya no están presentes los créditos de ANSES de hasta 1 millón de pesos para los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta $1.980.000 (requisito excluyente). Éste fue uno de los más requeridos por la clase media durante el mes de noviembre porque la Tasa Nominal Anual (TNA) era del 50%, y se podía devolver en 24, 36 o 48 cuotas. O sea era muy tentador para todos.

Estos créditos hoy ya no forman parte de las opciones que brinda ANSES pero sí sigue el otro que se lanzó de forma paralela que es para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); y titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones no Contributivas (PNC). Por ello se habilitó la posibilidad de pedir un turno a través de la página de ANSES.

A su vez en dicho portal digital se puede acceder a toda la información útil. Allí figura que está destinada a Jubilados y Pensionados con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 29%, a devolver en 24, 36 y 48 cuotas.

Además aclara que se puede pedir la ampliación del Crédito ANSES, si el beneficiario cuenta con un crédito vigente. Para ello se podrá ingresar a mi ANSES sin necesidad de acercarse a una oficina.

REQUISITOS

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Te recordamos que las y los titulares de Créditos ANSES no podrán comprar moneda extranjera.

DOCUMENTACIÓN

DNI.

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

QUÉ USO SE LE PUEDE DAR AL CRÉDITO

Según informó Clarín, el dinero pedido se ingresa a una tarjeta de crédito (asociado a la cuenta sueldo del tomador del préstamo), por ende, ese préstamo sirve sólo para cancelar deudas asociadas a ese plástico o para consumo, o hasta pagar alguna deuda que pueda cancelarse con tarjeta de crédito.

Es decir, esta medida sirva, en muchos casos, para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales.

Los que no tienen deuda pueden usar los créditos para "avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten”.

QUÉ NO SE PUEDE HACER CON ESE DINERO: no se puede utilizar en efectivo, ni hacer un plazo fijo, y tampoco se puede comprar dólares.