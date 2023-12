Gremio camionero ratificó el alerta y exigió una pronta resolución de la paritaria

viernes, 22 de diciembre de 2023 17:56

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano, ratificó hoy el estado de alerta y movilización de la organización sindical en todo el país y exigió "una pronta resolución a los reclamos paritarios".



La organización sindical reclama un urgente acuerdo de recomposición salarial ante el proceso inflacionario nacional, y precisó que ante la ausencia de avances en el diálogo con el sector empresario decidió el alerta y movilización de todos los trabajadores.



"La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) se niega a producir una actualización salarial, por lo que los trabajadores atraviesan una pandemia de hambre, que generó en pocos días el Gobierno", afirmó.



Para Hugo y Pablo Moyano, la situación "es crítica", porque los salarios "no cubren los incrementos producidos en los valores de los alimentos, lo que arriesga la subsistencia".



El sindicato camionero, que colidera la CGT a través de Pablo Moyano y sus pares Héctor Daer y Carlos Acuña, denunció que la patronal "incumple las obligaciones laborales y procura explotar a los trabajadores", quienes "no dudaron en poner el cuerpo y arriesgarse en plena pandemia de coronavirus", y rechazó "la intransigencia de los empresarios".



"El Gobierno generó en pocos días una nueva pandemia, la del hambre, pero el gremio no permitirá que los salarios no puedan cubrir siquiera las necesidades básicas", aseguró.



Pablo Moyano sostuvo que por ejemplo "el viático por kilómetro que percibe un trabajador camionero, ya pulverizado por los guarismos inflacionarios, no alcanza a cubrir un almuerzo del personal que debe cumplir tareas lejos de su hogar", y remarcó que el sindicato garantizará "condiciones dignas y justas de los ingresos y del empleo".



En la última paritaria, clausurada en agosto, el gremio y la representación patronal habían convenido una mejora salarial del 61 por ciento en tres tramos y, además, las partes acordaron el pago de un bono para todos los trabajadores de 240 mil pesos.