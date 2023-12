La CGT se reúne esta tarde y analiza paro, movilización y acciones judiciales

jueves, 21 de diciembre de 2023 13:26

El cotitular de la CGT, Héctor Daer, anunció que la central obrera se reunirá esta tarde para analizar los alcances del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado anoche por el presidente Javier Milei, y analizar posibles medidas, entre las que mencionó un paro, una movilización y acciones judiciales, en coordinación con otros sectores.



En declaraciones a la prensa al ingresar al Congreso nacional, donde se reunirá con diputados y senadores de Unión por la Patria (UXP), Daer informó que la central obrera se reunirá hoy a las 18 para analizar medidas y adelantó que "el paro y la movilización es una de las posibilidades", así como acciones judiciales.



Previamente, mantendrán este mediodía una reunión con los legisladores de UxP para "unificar criterios para exigir, en lo político y en lo jurídico, que se retrotraiga la situación rápidamente".



Más temprano, en declaraciones a Radio 10, Daer dijo que el DNU "pretende derogar leyes sin necesidad y sin la urgencia" y consideró que la norma es "ilegal, anticonstitucional, autoritaria, antirrepublicana y antidemocrática" y advirtió que implica "el ajuste más feroz de la historia argentina".



"Estamos frente a un escenario anti republicano, anti democrático, que no respeta la libertad de poderes, ataca el patrimonio de los argentinos, los derechos sociales, derechos laborales, se ataca la estabilidad laboral y la solidaridad del sistema de salud", sostuvo el dirigente gremial y añadió "el ajuste es de lo más feroz de la historia argentina. No nos están pidiendo un sacrificio, nos están pidiendo sangre".



"Argentina es un país democrático, por lo tanto hay que respetar las instituciones. Evidentemente estamos es un escenario anti republicano, anti democrático y no respeta la libertad de poderes", concluyó.