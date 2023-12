Martín Menem: "Estamos en la tarea de conseguir la mayor cantidad de voluntades" en Diputados

miércoles, 20 de diciembre de 2023 12:12

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró hoy que el oficialismo trabaja para "conseguir las voluntades" que necesita en la Cámara de Diputados para la sanción de leyes clave que impulsará el Gobierno nacional y dijo que "quórum va a haber" en las sesiones extraordinarias previstas para los meses de verano.



En declaraciones a radio Rivadavia, y respecto a los respaldos que podría conseguir el oficialismo en el Congreso para aprobar las leyes clave que impulsará Milei, Menem señaló: "Estamos en esa tarea de conseguir la mayor cantidad de voluntades presentes. Tengo la esperanza de que así sea: quórum va a haber y vamos a sancionar las leyes".



De esta manera, Menem hizo referencia a los respaldos que debe conseguir el oficialismo que cuenta en la cámara baja con 38 legisladores, de un total de 257, por lo cual deberá tejer alianzas con otras fuerzas para conseguir quórum de 129 diputados y avanzar en la sanción de las leyes que impulse el gobierno en sesiones extraordinarias.



En torno al paquete de leyes que el Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Congreso, Menem precisó que se tratarán "lo antes posible" y agregó: "Esa es la premisa que tenemos. Se está trabajando contra reloj para que cuando ingresen llamemos a las comisiones y llevarlo al recinto con la mayor celeridad para atacar la crisis en la que nos han metido".



"Tengo una sensación positiva que hay voluntad de acompañamiento y estamos trabajando para que esa voluntad de acompañamiento para que podamos llevarla al recinto lo antes posible y poder concretar esta reforma tan ambiciosa que estamos proponiendo para la transformación de la Argentina", enfatizó Menem.



Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en las próximas horas incluya novedades sobre la ley de alquileres, Menem respondió: "No tengo el texto pero hasta donde escuché del tema, en principio estaría caminando la derogación de la misma".



En otro orden, Menem dijo que Javier Milei es el presidente con "mayor legitimidad de la democracia diciendo lo que iba a hacer y más allá de la legitimación parlamentaria propia, con el 55 por ciento de los votos. Ha sido contundente el apoyo que ha recibido el presidente y eso por ejemplo no lo pueden desconocer los gobernadores".



Para Menem, es "catastrófica la situación en la que recibió el país" y consideró que "esas cosas van a pesar a la hora de acompañar este paquete de normas que llegará esta semana" al Congreso. Por otro lado, y ante una consulta, Menem defendió el protocolo de orden público para evitar el corte de las calles, al expresar que "hay mucha expectativa con terminar con esa etapa de la Argentina" y sostuvo que el Gobierno nacional "está preparado" para "darle importancia al cambio de paradigma" que propone la gestión de Milei.



"Han sido 20 años desde que empezaron este tipo de maneras de manifestarse y tratando de ejercer un derecho constitucional, se ha estado vulnerando el derecho a transitar. Hay mucha gente que ha perdido cientos de horas de trabajo, presentismo. Se tiene que terminar esa manera y no vulnerar ese derecho pero no se puede atacar otro derecho", aseveró.



Al ser consultado sobre la situación administrativa de la Cámara de Diputados, Menem sostuvo que es "muy cuidadoso con el uso que se da a esa economía" y dijo que "hay situaciones que no hacen a la situación de la Cámara como el tema de la pauta: pasé a revisión tema de los viajes y con el correr de los días vamos a ir encontrando cuestiones que pueden no ser necesarias para el manejo de la cámara. Tengo mucho respeto por los recursos públicos. Voy a poner el ojo en lo que se gasta por año en la cámara".



"Tiene muy mala fama pero hay un frente que trabaja muy bien, Hay que tener mucho cuidado. Mantenemos la firme convicción de bajar el gasto de la política en los gastos del Estado", aseveró.