Caputo le dijo a la UIA que tras conseguir superávit fiscal "habrá una brutal baja de impuestos"

lunes, 18 de diciembre de 2023 17:15

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró a la cúpula de la UIA que a partir del momento en que la Argentina vuelva a tener superávit fiscal, "va a haber una brutal baja de impuestos, algo que hoy necesitamos hacer pero no podemos". Así se expresó durante un almuerzo con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la sede central de la entidad en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.



El titular de Economía arribó a la sede la entidad fabril, en avenida de Mayo al 1100, del centro porteño, acompañado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y secretario General de Coordinación, Juan Pazo. Entre las autoridades de UIA se hicieron presentes su titular, Daniel Funes de Rioja; el director ejecutivo, Diego Coatz; y el vicepresidente de Relaciones Internacionales, Luis Tendlarz, entre otros.



En la ocasión, los funcionarios repasaron las primeras medidas del Gobierno mientras disfrutaron de un menú austero, "en modo crisis", según contaron desde la casa fabril. "Venimos a hacer las cosas por el país y por ustedes. Estamos dispuestos a dar pelea con los que haya que darla", señaló Caputo. Y prometió que "vamos a pasar a tener superávit y va a haber toda esa brutal baja de impuestos que hoy necesitamos hacer pero que no podemos. La prioridad es llegar a déficit cero".



El ministro de Economía dijo a los industriales que "en poco tiempo van a empezar a percibir muchos beneficios de esta política. Vamos a traer un montón de desregulaciones. Ustedes mismos conocen los problemas mejor que nosotros. Entonces, mantener el diálogo es algo fundamental".

Al terminar la reunión, Daniel Funes de Rioja señaló a la prensa que la actual "es una situación compleja del país. Argentina necesita estabilidad macroeconómica, que es lo que da previsibilidad y confianza para invertir, si no no hay nadie que lo haga". El dirigente empresario resaltó la presencia del equipo económico en la sede de la entidad y dijo que eso ya era un "mensaje en sí mismo". En el encuentro Caputo repasó las primeras medidas del Gobierno y explicó la visión macro sobre la situación del país.



"Caputo hizo una explicación de lo que es el corto plazo (60 días). Se fijó un tipo de cambio hasta marzo que no lo van a dejar atrasar. Nos dijeron que los primeros meses serán complejos y hablamos de, en la medida de lo posible, mitigar el impacto", señaló Funes de Rioja a la prensa.



En lo que hace específicamente a los temas sectoriales, en el encuentro se abordó la decisión de emitir un bono para importadores con deuda comercial. "Estamos en mora con el pago de deuda comercial, es algo que ya tendríamos que haber erogado. Nuestros proveedores nos dicen que no le van a vender más a la Argentina" por los incumplimientos, sostuvo el titular de la UIA.



Y dijo que la idea del bono "es hacerlo lo más atractivo posible". También la UIA pidió revisar las retenciones a las exportaciones industriales porque "puede complicar la situación competitiva exportadora". De acuerdo a lo revelado, el Ministerio de Economía tomó nota del reclamo y prometió revisar el tema "sector por sector".



Durante el encuentro, las autoridades de la UIA plantearon, además, la necesidad de encontrar soluciones urgentes para el acceso a insumos importados para la producción y una desburocratización fiscal y laboral para volver a generar empleo de calidad. Finalmente, los directivos de la entidad fabril expresaron sus preocupaciones por el impacto contra las exportaciones que puede generar el aumento del impuesto PAIS. Al respecto, Funes de Rioja precisó que desde el equipo económico respondieron "que el Impuesto PAÍS y las retenciones son medidas de urgencia porque Argentina no tiene dólares".