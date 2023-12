Temporal en CABA: 16 heridos, 363 árboles caídos y más de 100 vuelos cancelados

domingo, 17 de diciembre de 2023 22:19

Al menos 16 personas resultaron heridas, 13 de ellas en una carpa gastronómica, esta madrugada en la Ciudad de Buenos Aires como resultado del temporal, que además produjo caída de 363 árboles y 544 pedidos de ayuda, lo que configuró una emergencia que ameritó la constitución de un comité de crisis con “cientos de personas trabajando en cada uno de los barrios”.



Además, 266.476 usuarios estaban sin luz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia las 16, pero los cortes habían afectado a más del doble de esta proporción, durante el peor momento del temporal.



El aeroparque "Jorge Newbery" estuvo sin funcionar hasta las 9 de la mañana, 12 semáforos estaban fuera de servicio y sufrió severos daños el monumento Floralis Genérica.



“Hubo 16 heridos, aunque no de gravedad”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la supervisión del trabajo de los equipos en las calles.



“No hubo víctimas fatales, hay pocos heridos, algunos en un evento privado, otros en el Hipódromo de Palermo", dijo y precisó que "fue un temporal impresionante. Desde las 3.30 hasta las 6, entraron 3.700 llamadas de emergencia ”.



“Hubo daños en autos, marquesinas, vidrieras de comercio. Son daños materiales; gracias a Dios, no tuvimos que lamentar víctimas”, observó el Jefe de Gobierno.



“Vamos a estar trabajando durante toda la noche sin parar, no hay descanso hoy. Estamos con 800 personas en calle, en cuadrillas, en un trabajo que es secuencial, primero las motosierras, cortan, trozan; después vienen los equipos, las cuadrillas que corren, despejan; después las grúas que cargan en camiones, así que estamos haciendo todo ese trabajo lo más rápido que podemos. Y finalmente se hace lo que es barrido, limpieza, ordenamiento", agregó.



"Estamos relevando todos los daños materiales relevantes que hemos recibido como aviso por tres canales, el 911, el 103 y las comunas, así que vamos a estar acercándonos a esas personas para ver en qué podemos ayudar y asistir”, concluyó.



En total, hasta las 19 de hoy, el Centro Único de Coordinación y Control había recibido 4.387 llamados a través de la Línea de Emergencias 103 y las derivaciones de la Línea 911. Villa Devoto, Villa del Parque, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza fueron los barrios con más incidentes reportados. En tanto la Comuna 11, con más de 900, fue la que lideró los llamados.



“Estamos juntando toda esa información para entender la magnitud y ver si podemos dar una mano adicional, más allá del seguro que puedan tener o no. Y también concentrarnos en el comerciante al que se le rompió la marquesina o un cartel”, aclaró el Jefe de Gobierno.



Con respecto a las 13 personas que estaban en un evento gastronómico en el club GEBA, próximo al Hipódromo de Palermo y que fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Rivadavia y Durand, todas fueron dadas de alta o trasladadas por su cobertura.



Inicialmente, había trascendido que el derrumbe había tenido lugar en la "Fiesta Bresh!" que se desarrolló a unos 900 metros lineales de allí, en GEBA, pero donde "apenas arrancó el viento, los sacaron a todos", informaron las fuentes a Télam.



En Twitter los usuarios se hicieron eco del momento y, por ejemplo, @giamgan9 apuntó: "Esto fue en la Isla de Battuta en el hipódromo de Palermo, heridos, dramático lo que vivimos, Dios nos cuidó".



El lugar había sido denunciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad en diciembre del año pasado porque "el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile en este predio. Aun así, funciona la Isla de Battuta. Este local tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental".



Por otro lado, Bomberos de CABA rescataron a las 4.05 a dos hombres que estaban atrapados en un auto Honda Fit debido a la caída de un árbol sobre el vehículo, en el cruce de Concepción Arenal y Zapata, en el barrio porteño de Palermo, y ambos fueron puestos a resguardo y resultaron ilesos.



En el mismo barrio, sobre avenida Del Libertador y Fray Justo Santa María de Oro, los Bomberos rescataron a un hombre que estaba atrapado en una camioneta Renault Duster luego de que le cayera encima un árbol de gran porte.



Según información del SAME, a partir de las 15 horas ya no quedaban pacientes internados a causa de los eventos por el temporal, precisó el Gobierno de la Ciudad.



Entre los monumentos afectados, se destaca la Floralis Genérica, la escultura metálica de 20 metros de altura que domina la plaza Naciones Unidas en el barrio porteño de Recoleta y que resultó seriamente dañada por el temporal, según pudo constatar Télam durante una recorrida.



La obra de 18 toneladas ubicada en Avenida Figueroa Alcorta al 2300, sufrió una destrucción parcial que afectó a uno de sus seis pétalos recubiertos de acero inoxidable, que tuvo abolladuras y se precipitó al suelo con parte de su recubrimiento metálico desprendido.



En tanto, el Club Atlanta informó que colapsó parte de su sede social, “motivo por el cual las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso”.



Particularmente, resultaron afectados “parte de los techos del gimnasio 1, al igual que portones de ingreso, cercos y chapas de otros sectores del club”.



“Desde el club se trabajará para relevar todas las estructuras del predio y garantizar la seguridad de sus asociados”, dijeron en un comunicado.



Desde la comuna informaron que se registraron también “ocho reclamos por anegamientos, los cuales fueron resueltos”. En cuanto a los semáforos, “a las 12.00 había 38 intersecciones sin funcionamiento, lo que representa un 1% del total”.



“Agentes de Tránsito están en los cruces con semáforos afectados y también desviando el tránsito en calles con árboles caídos”, señalaron.



El Premetro se encuentra interrumpido desde las 11 y las líneas de Subte funcionan con su frecuencia habitual de domingo. También están suspendidos todos los eventos previstos para hoy.



Por otro lado, el aeroparque Jorge Newbery volvió a operar a las 9 de la mañana luego de haber estado cerrado por casi seis horas y haber acumulado 52 arribos y 57 partidas canceladas, al tiempo que 16 aviones de Aerolíneas Argentinas quedaron fuera de servicio.



Según informó el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) mediante un comunicado, el temporal "generó rotura de vidrios, voladura de techos en hangares y daños generales en aeronaves estacionadas” “Las prontas tareas realizadas permitieron garantizar la operación, pero hay cancelaciones y demoras", sostuvieron.



Y especificaron que "las operaciones se irán normalizando con las horas, a medida que las distintas líneas aéreas vayan haciendo las reprogramaciones".



En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini la situación era menos comprometida, y los vuelos cancelados ascendieron a cuatro hasta la mañana y operando con normalidad desde las 8.



El temporal de viento y lluvias, que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires, desde las 3.30 de esta madrugada y hasta pasadas las 8, incluyó ráfagas de hasta 97 kilómetros por hora, produciendo caídas de árboles, postes de alumbrado, tinglados y marquesinas, roturas de vidrios y voladura de objetos.



Las líneas de tormentas produjeron "lluvias intensas que acumularon hasta 25 mm de agua en 1 hora, con totales hasta el momento que promedian los 40 mm en la Ciudad" hasta las 10 de la mañana de este domingo, consignaron en el informe.