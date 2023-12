La Bancaria declaró el alerta ante medidas económicas y dijo que violentan a los trabajadores

miércoles, 13 de diciembre de 2023 19:28

La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, declaró hoy el estado de alerta ante los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió que esas decisiones representan "una violencia inusitada sobre los trabajadores y una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales".

Un documento del Secretariado General Nacional de la Bancaria, titulado "Salvajes", aseveró que el sindicato decidió el alerta y evaluará con los cuerpos orgánicos "los pasos gremiales a seguir", y convocó a "la reflexión" al Gobierno y a que las medidas de ajuste sean aplicadas sobre "los poderosos de siempre, la casta y el poder económico real".

Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, señalaron que los derechos de los argentinos "están incorporados como parte del salario diferido y son los subsidios a los servicios y transportes públicos, los que ya no pagan Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría y cuyo patrimonio será violentado a partir de la brutal devaluación".

La Bancaria rechazó la devaluación de más del 100% anunciada por Caputo, porque provocará "un encarecimiento mayor de los servicios; los miles de despidos en el Estado; la eliminación de la obra pública, que dejará afuera a más de 250 mil trabajadores, pequeñas y medianas empresas y prestadores; la quita de subsidios al transporte y la energía; la eliminación de las fórmulas de movilidad de las jubilaciones y su actualización por decreto y la reversión de la reforma de Ganancias".

"El 18 de septiembre último se aprobó la ley que derogó el injusto tributo. De forma previa un decreto elevó a 15 salarios mínimos, vitales y móviles el mínimo no imponible, lo que implicó que casi un millón de trabajadores dejasen de pagarlo", dijo.

Los dirigentes señalaron que así "se recuperó poder adquisitivo, más allá de las buenas paritarias logradas, y se engrosó el poder real de compra del salario, en su gran mayoría destinado al consumo, lo que permitió que el país volviese por unos meses al círculo virtuoso de la economía, sin paraísos fiscales ni fugas al exterior", puntualizaron.

La Bancaria ratificó que "el salario no es ganancia y que los trabajadores no la tienen", y exigió que "la paguen quienes la tienen y no quienes cobran un sueldo".

"Entre las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno como 'inevitables' figura la reversión de Ganancias. Pagar otra vez no es una magistral solución para reducir el déficit. Los trabajadores no son los culpables. ¿No era para la casta el ajuste? Dijeron que no aumentarían ni agregarían impuestos porque son un robo. Milei votó esa ley de Ganancias en el Congreso hace meses. ¿Se arrepintió ahora?", se preguntó la organización.

Palazzo y Bustelo convocaron al Congreso y a los gobernadores a "no traicionar al pueblo trabajador y convalidar con su voto este ajuste salvaje".