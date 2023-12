Medidas de emergencia económica: reducen transferencias a las provincias y subsidios a la energía y el transporte

martes, 12 de diciembre de 2023 19:10

El titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, presentó esta tarde una serie de medidas para enfrentar la crisis económica. El anuncio lo realizó después de mantener reuniones con el presidente Javier Milei para delinear los detalles.

En el paquete que dio a conocer y que denominó "de emergencia económica", el referente enumeró 10 medidas económicas que se implementarán a partir de los próximos días.

Las 10 medidas de Luis Caputo:

1) No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia.

2) Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año.

3) Reducción de la cantidad de ministerios y secretarías.

4) Reducción de los ATN a las provincias.

5) Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron.

6) Reducción de subsidios a la energía y al transporte.

7) Congelamiento de los Potenciar Trabajo en valores 2023.

8) Dólar oficial a $800. Aumento del Impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias.

9) Reemplazo de las SIRA por un sistema de importación sin autorización previa.

10) Duplican la asignación por hijo y suben 50% la tarjeta Alimentar.

“Hoy estamos recibiendo la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, sin ningún ancla fiscal, monetaria ni cambiaria. El gasto, la emisión y el tipo de cambio están descontrolados. Si seguimos como estamos, no tengan dudas que vamos a una hiperinflación y que como dijo también el Presidente, podemos ver los números más altos de nuestra historia de hasta 15.000% anual”, advirtió Caputo.

Por este motivo, el ministro destacó que el paquete de emergencia económica “tiene el objetivo simplemente de eliminar la catástrofe y reencauzar la economía”.

En relación a las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, Caputo sostuvo que se reducirán “al mínimo” y añadió que se trata de “recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”.

Además, Caputo afirmó que se reducirán los subsidios a la Energía y al Transporte, y aclaró que “estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación”. El Ministro remarcó que “los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior; así que vamos a terminar también con esa discriminación hacia el interior”.

Durante el anuncio, el Ministro hizo hincapié en que se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. “Vamos a duplicar la Asignación Universal por Hijo y vamos a aumentar la Tarjeta Alimentaria al 50%. Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”, agregó.