"Si se levantara Sarmiento...": la referencia de Milei al prócer sanjuanino

domingo, 10 de diciembre de 2023 12:51

El presidente Javier Milei hizo referencia al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento al referirse al nivel educativo del país, mencionando así al modelo de una generación admirada por el libertario.

En su discurso en las escalinatas del Congreso de la Nación, expresó que “esta noche 6 millones de chicos se irán a dormir con hambre y caminarán descalzos por la calle y otros cayeron en la droga" Y marcó que "solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma”.

Y puntualizó que "solo 16 de cada 100 chicos, o sea 84 no la terminan en tiempo y forma, y 70 de los que terminan no puede resolver un problema de matemáticas o comprender un texto. De acuerdo a las pruebas PISA, estamos en el puesto 66 de 81 y séptima de América Latina, cuando supimos ser el primer país que termino con analfabetismo”.

Y sentenció en el cierre de ese pasaje de su efusivo y crudo primer discurso: "Si se levantara Sarmiento y viera que hicieron de la educación".

Por otra parte, afirmó que "la situación de Argentina es crítica y de emergencia" y reiteró que "no tenemos alternativa, tiempo ni margen para discusiones estériles" porque el país "exige acción inmediata".



Al brindar su primer mensaje, destacó Telam el flamante mandatario afirmó que "no buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción; vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aún cuando sea duro".