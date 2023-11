Rodolfo Tailhade, el ex funcionario K que está siendo investigado por espionaje ilegal

martes, 7 de noviembre de 2023 20:50

El diputado nacional Rodolfo Tailhade quedó en el ojo del huracán luego de que se filtraran revelaciones que lo vinculan a un policía retirado que se dedicaba a entregar informes de inteligencia sobre jueces y políticos.

Según publicó Noticias Argentina, las pericias informáticas ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita encontraron que Tailhade mantenía un fluido contacto con el espía, identificado como Carlos Alberto Losán, a través de whatsapp.

Estas revelaciones generaron un fuerte malestar en la oposición, que acusó a Tailhade de estar involucrado en una trama de espionaje ilegal contra sus adversarios políticos.

"Tailhade es un servicio", aseguró el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias. "Es un operador de inteligencia que trabaja para Cristina Kirchner y sus socios mafiosos", agregó.

Tailhade, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que es víctima de una "operación política" de la oposición.

"No tengo nada que ver con el señor Losán", dijo el diputado camporista. "Es una persona que no conozco y nunca me reuní con él", agregó.

Sin embargo, las pruebas en su contra son contundentes y es probable que la Justicia lo cite a declarar en el marco de la investigación por espionaje ilegal.