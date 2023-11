"Nos ayudará a sanar heridas": Monseñor Ojea habló sobre la visita del Papa Francisco a la Argentina

lunes, 6 de noviembre de 2023 21:02

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, manifestó hoy el "profundo deseo" de la Iglesia argentina de que el Papa Francisco visite su país natal y vaticinó que ese encuentro "ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo" y a renovar el "espíritu misionero", en el inicio de la 123ra. Asamblea Plenaria de la CEA, que se desarrolla desde hoy hasta el viernes.



"El profundo deseo que tenemos de que el Papa Francisco visite nuestro país se traducirá sin duda en un encuentro muy esperado entre el pastor y su pueblo, nos ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovarnos en el espíritu misionero así podremos tender una mesa generosa en la que haya lugar para todos como insistió tanto en las jornadas de Lisboa", sostuvo monseñor Ojea, en referencia a la posible visita del sumo pontífice a la Argentina, quien había declarado que su retorno estaba "en programa" para después de las elecciones.



Ojea presidió la misa de apertura de la 123ra. Asamblea Plenaria a partir de las 19.30, en la casa de retiros "El Cenáculo", ubicada en la ciudad de Pilar, indicó la CEA en un comunicado, según Telam.



En su intervención, señaló que "la iglesia se ha encontrado con muchas personas y grupos que piden ser escuchados y acompañados" y pidió reflexionar sobre "la aplicación de este mensaje a la realidad del país" porque, dijo, implica "un enfoque en la justicia, en la inclusión y la solidaridad".



Por otra parte, este lunes se conoció que el Sumo Pontífice estaba limitado en su bienestar. "No estoy bien de salud". Con esas palabras, se disculpó por no poder leer un discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos.

"Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero no estoy bien de salud, por eso prefiero no leer el discurso sino dárselo y que ustedes lo lleven”, expresó el Sumo Pontífice con voz cansada y algo ronca.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que Francisco “está un poco resfriado”, pero no por eso dejará de lado su agenda sino que sus “actividades continúan regularmente”. Entre éstas confirmó que estará en el encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo en el aula Pablo VI del Vaticano.