Milei aseguró que es mentira la privatización de la educación pública y el boleto de colectivo a $1100

lunes, 6 de noviembre de 2023 15:44

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) aseguró que su adversario por Unión por la Patria, Sergio Massa, está apoyado en una "campaña del miedo" para ganar votos y restarle a él con miras al balotaje del 19 de noviembre.

En una entrevista que brindó en LN+, a donde llegó acompañado de su novia Fátima Florez, se mostró molesto por la estrategia gestada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que consiste en utilizar recursos estatales para llevar adelante su campaña política, que fue rotulada por la oposición de "plan platita".

En una entrevista donde se lo vio mucho más relajado que de costumbre, desmintió que si gana en las elecciones el pasaje de colectivo trepará sobre los mil pesos. “Es parte de la campaña negativa que está haciendo. Nosotros no vamos a hacer medidas que dañen a la gente. La recalibración tarifaria va a ir de la mano con la mejora del ingreso”, aseguró a lo que también dijo que “es falso” que quiera retroceder con la educación pública.

“Sería bueno que estudien cómo funciona la Argentina; es un país federal: la educación depende de las provincias. Si van a hacer campaña del miedo, que no sean tan ignorantes”, aseguró destacando que la educación que hoy rige en Argentina es la que eligieron los mismos argentinos y eso no se toca: “Si la sociedad decidió que haya educación pública, no se toca. Lo que queremos es buscar otra manera de financiarla”.

Más tarde indicó que con esta elección "es la más importante de los últimos 100 años. Es la posibilidad entre elegir la continuidad del modelo decadente que ha hecho que la Argentina esté debajo de la mitad de la tabla con 40% de pobres y 10% de indigentes. Una tasa de inflación que en la punta viene viajando al 300% y que está a las puertas de la peor crisis de su historia".

"Claramente pueden elegir por Massa, que es la continuidad del modelo de la casta. De hecho, él es el rey de la casta, porque la casta se conforma de políticos ladrones. Los tiene a todos en las listas, que los escondan en los actos no quiere decir que no estén. La casta se conforma de empresarios prebendarios; él se junta con todos, de hecho en algunos negocios es socio de ellos", subrayó destacando que "del otro lado está el cambio".

"Nosotros somos la expresión del cambio; somos los que queremos terminar con el modelo de la casta; somos los que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad; somos los que queremos poner de pie a la Argentina para que de acá 35, 40 o 45 años, la Argentina sea una potencia mundial", apuntó.

"Es muy importante tener en cuenta que los efectos más fuertes se ven en un tercio del tiempo, vos conseguís dos tercios de la mejora. Quiere decir que de acá a 15 años la Argentina puede estar como por ejemplo está España o como está Italia o de acá a 20 años puede estar como Francia y en 25 puede estar como Alemania", aclaró.