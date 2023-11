Marcela Acuña pidió escrachar a los jueces del caso Strzyzowski: la sobrina dijo que era desesperación

lunes, 6 de noviembre de 2023 11:56

Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César (todos detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski en el Chaco), pidió escrachar a los funcionarios judiciales y de fuerzas de seguridad que investigan el caso. Sin embargo, su sobrina, Ramona Carolina Sena, restó importancia a las amenazas de su tía, calificándolas como un "llamado de atención".

Ramona Sena declaró que Marcela Acuña: "no me pidió el listado de los policías que golpearon y torturaron a César, solo me dijo que hay que averiguar el domicilio de los policías que golpearon a Cesar y lo torturaron, del Fiscal Cáceres Olivera y del Juez, de la escuela donde van los hijos, hay que escracharlos e ir a pintar las paredes de sus domicilios”.

Además señaló: “Y en la escuela hacerles saber a los directivos la clase de padres que tienen esos chicos”.

La sobrina de Marcela Acuña explicó que interpretó las expresiones de su tía como "un momento de furia, de rabia e impotencia". "Marcela sabe que yo soy una persona que no voy a golpear matar o acechar y ella se estaba descargando conmigo", dijo.

Ramona Sena también ratificó que su tío y su primo fueron "torturados" en una comisaría mediante la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo. "Si una persona quiere hacer algo malo no va a estar amenazando y Marcela sabe que todos saben lo que hablamos", insistió.